Mbappé ha pedido a su madre que no cierre la puerta a las ofertas de la Premier League

Kylian Mbappé tuvo que ver desde la grada la victoria en el último minuto del Real Madrid contra el Athletic Club para seguir luchando por la Liga. Aunque el francés ya no podía jugar contra el conjunto vasco por la sanción que recibió después de la fea entrada que realizó a Antonio Blanco en el partido anterior de la competición doméstica, ante el Alavés, también se encuentra lesionado.

Aun así, no es algo grave y, en teoría, podría estar disponible para la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona del próximo sábado. Por eso, el atacante presenció el encuentro desde el palco y, de manera sorprendente, sufrió los pitos del Santiago Bernabéu cuando el realizador le enfocó y apareció en las pantallas gigantes del campo. La afición silbó a Mbappé y el mismo jugador se dio cuenta.

Mbappé no le cierra la puerta a la Premier League

Por esa razón, el francés le ha dejado claro a su madre y representante que no cierre la puerta a posibles ofertas que vengan de la Premier League. No para ahora, ya que se quedará en el Madrid algunos años, pero sí para el futuro. El futbolista sabe que su situación en el conjunto blanco podría ir a peor de cara a las próximas temporadas y no quiere cerrarle la puerta a posibles movimientos a Inglaterra, una liga que siempre ha querido jugar.

Mbappé cree que no se merece estos pitos, ya que ha sido el mejor jugador del Madrid durante todo el curso, ya que es el máximo goleador y la referencia arriba. Sin embargo, hay un sector del madridismo que le acusó de borrarse en la eliminatoria de Champions contra el Arsenal, cuando el equipo necesitaba remontar y fue sustituido por su lesión en el tobillo y que después se ha demostrado que es mínima.

El francés siempre ha tenido un ojo en la liga inglesa

En teoría, el francés quiere quedarse muchos años más en el conjunto blanco, pero quiere estar preparado por si tiene que huir del Bernabéu por si las cosas no salen bien. El delantero siempre ha tenido un ojo puesto en la Premier League por su competitividad y no le desagradaría acabar recalando ahí si, finalmente, su aventura en la entidad madrileña no sale como se lo esperaba.