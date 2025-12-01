Bellingham, señalado, Florentino Pérez agita la operación: 50+70 millones

El Real Madrid está pasando por una crisis de resultados en los últimos partidos y uno de los más señalados está siendo Jude Bellingham. La estrella del centro del campo no está acabando de tener un rendimiento aceptable en el terreno de juego y, por eso, Florentino Pérez ya está planificando la plantilla de cara a la próxima temporada con dos fichajes potentes en la medular.

En un principio, el presidente tiene claro que el Madrid necesitará refuerzos importantes para el centro del campo y está dispuesto a poner mucho dinero encima de la mesa por varios objetivos del conjunto madrileño. El primero de ellos sería Kees Smit, un nombre que ha irrumpido con fuerza en la planificación de la plantilla para el siguiente curso tras su gran papel en el AZ Alkmaar.

Florentino Pérez pondrá mucho dinero para reforzar el centro del campo del Madrid

Su perfil encaja a la perfección con lo que estaría buscando la entidad blanca en el mercado y el salto que podría dar de pasar de la liga neerlandesa a la española sería significativo para su carrera, aunque su precio estaría alrededor de los 50 millones de euros, una cifra que es asumible para las arcas del club, a pesar de que no es un jugador muy conocido en el panorama europeo.

Por otra parte, otra apuesta que se realizaría en el centro del campo sería Adam Wharton, del Crystal Palace. El inglés lleva tiempo sonando para el Madrid, ya que se ha consagrado como uno de los mejores mediocentros de la Premier League con tan solo 21 años. Aun así, su precio sería más elevado, a partir de los 70 millones, por la calidad que atesora y lo que ha demostrado en Inglaterra.

Kees Smit y Adam Wharton, objetivos de la dirección deportiva

Por lo tanto, y ante la inoperancia de la medular merengue, el Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, tienen claro que se necesitarán refuerzos en el centro del campo y tendrán que ser jugadores jóvenes que cumplan con el perfil que está buscando la dirección deportiva, lejos de los que ya tienen en plantilla.