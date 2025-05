Bellingham tiene problemas graves en el Real Madrid por Mbappé

Jude Bellingham tuvo una irrupción y una temporada explosiva en su primer año en el Real Madrid. El inglés se coronó como el líder absoluto del equipo, marcando goles muy importantes y siendo la estrella principal en el terreno de juego. Sin embargo, en su segundo curso con el conjunto blanco, la situación ha sido totalmente la contraria y le ha afectado la llegada de Kylian Mbappé.

Sin ir más lejos, la presente campaña del centrocampista ha sido bastante decepcionante, teniendo en cuenta lo que hizo el año pasado y lo que se esperaba de él en este. El mediapunta no ha terminado de adaptarse al estilo que Carlo Ancelotti ha intentado implementar este año, con las cuatro estrellas jugando y bloqueándose los espacios, además de que se le ha visto desesperado una y otra vez con sus compañeros de ataque.

La temporada de Bellingham ha sido decepcionante

Mbappé ha sido el jugador más importante del Madrid este curso y ha eclipsado las otras estrellas, como Vinicius o el propio Bellingham. De hecho, la temporada pasada del inglés fue increíble porque tenía mucha facilidad y libertad para llegar al área y rematar, algo que esta campaña no ha podido hacer prácticamente, teniendo en cuenta que había un delantero en el área como el francés.

El centrocampista ya no ha sido la figura goleadora del equipo como lo fue la temporada pasada, ya que este rol ha recaído ahora en Mbappé, y esto ha acabado afectando a Bellingham, que en los primeros meses del curso no vio portería y estuvo un poco obsesionado viendo que no podía celebrar ni un tanto, un hecho inédito respecto a la campaña pasada y su capacidad goleadora.

La llegada de Alonso podría beneficiar al inglés

Por lo tanto, la llegada de Xabi Alonso al banquillo podría ser algo bueno para el inglés, ya que el técnico tolosarra integrará un estilo de juego que pueda beneficiar al jugador y pueda brillar de la misma manera que lo hizo en el curso pasado o incluso en el Borussia Dortmund, dándole más libertad sobre el campo para quitarle las responsabilidades que ha tenido este año y que le han mermado considerablemente.