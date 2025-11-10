Bellingham tiene problemas serios dentro del vestuario del Real Madrid

Jude Bellingham es uno de los futbolistas más transcendentales del Real Madrid. Cuando el inglés está bien, el conjunto blanco disfruta y gana, pero cuando no demuestra su nivel sobre el terreno de juego, el equipo sufre. Y esto, particularmente, es lo que le está ocurriendo al elenco madrileño durante estos primeros meses de la temporada, debido al rendimiento irregular de su estrella.

Esto ha provocado que el británico esté teniendo problemas serios dentro del vestuario del Madrid, ya que ha habido algunos jugadores que le han recriminado este nivel: un partido bueno y, después, varios de malos, lo que está provocando que parte de la plantilla no se sienta a gusto con él y tampoco cómoda con su presencia sobre el campo, ya que hay veces que resta más que suma.

Jude Bellingham está teniendo problemas serios dentro del vestuario del Madrid

Cuando volvió de la operación en el hombro que se realizó el pasado verano para superar sus problemas físicos, Bellingham estuvo mucho en el punto de mira del vestuario, ya que estaba teniendo muchos minutos y haciéndose con algunas titularidades que varios futbolistas lo vieron como injusto, teniendo en cuenta el estado físico en el que se encontraba y su rendimiento en el campo.

Aun así, Xabi Alonso le seguía dando protagonismo en el centro del campo, algo que no gustaba nada a los jugadores que también luchaban con él por un puesto y se veían superados, a pesar de que su nivel estaba lejos de ser el mejor e incluso su presencia sobre el césped era más perjudicial para el Madrid que beneficiosa, especialmente en los primeros partidos tras su retorno.

El centrocampista inglés está en el punto de mira por su constante irregularidad

Parecía que Bellingham en los últimos encuentros había recuperado su mejor nivel o, al menos, su acierto de cara a portería, pero ha sido todo un engaño. Tras estos partidos, ha vuelto a tener un pésimo rendimiento sobre el terreno de juego, algo que preocupa al Madrid y que pone al inglés en el punto de mira constante dentro del vestuario del conjunto blanco.