Bin Salmán entra con el Newcastle en la negociación que toca de lleno a Federico Valverde

La llegada del Newcastle al interés por Kees Smit ha cambiado por completo el tablero. Según informaciones recientes, el jeque Bin Salmán estaría detrás del movimiento para que el club inglés acelere su fichaje, y se habría planteado una negociación que afecta directamente a Federico Valverde. En la propuesta se ofrece al centrocampista uruguayo a cambio de que el Newcastle descongestione las gestiones por Smit y abandone otras pretensiones.

El Real Madrid habría puesto a Valverde como activo de intercambio para convencer al Newcastle, con el objetivo de asegurar el fichaje de Smit, al que considera una alternativa de futuro de máximo nivel para su medular. El club blanco, según estos reportes, ve en esta operación una oportunidad para reforzar el centro del campo con un talento emergente sin realizar un desembolso directo excesivo.

Smit, el relevo joven con proyección

Kees Smit, de 19 años, milita en el AZ Alkmaar y ha llamado la atención como uno de los centrocampistas más prometedores de Europa. Su contrato con los neerlandeses se extiende hasta 2028, lo que da al AZ margen para pedir una cifra importante por su salida. Según medios como Mundo Deportivo, el club ya ha valorado su venta en aproximadamente 25 millones de euros.

Smit destaca por su inteligencia táctica, su buena lectura del juego y su capacidad tanto para distribuir como para llegar al área. Sus actuaciones le han puesto en el radar de Xabi Alonso, que ve en él un perfil joven, técnico y con recorrido, ideal para nutrir su mediocampo a medio plazo. En el AZ, esta temporada ha demostrado que puede asumir responsabilidades: ha contribuido con goles y asistencias, y su presencia ha sido clave en el proceso de transición.

Smit emularía la no llegada de Zubimendi

Si finalmente aterriza en el Real Madrid, Smit podría ofrecer versatilidad: jugar como mediocampista organizador o como interior, adaptándose perfectamente a la filosofía de Alonso, basada en jugadores jóvenes que dominen la construcción y la progresión del juego.

Por su parte, Valverde, que ha sido pieza clave en el primer equipo, podría ver recortada su importancia tras esta operación, aunque el proyecto deportivo del Madrid deja clara su apuesta por asegurarse un futuro competitivo. Al final, la decisión dependerá de Florentino Pérez y de cuánto esté dispuesto a sacrificar para adelantarse en el fichaje de una joya emergente.