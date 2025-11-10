Fede Valverde no puede más, ha dicho a compañeros que está al límite de sus fuerzas, resta más que suma

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El uruguayo ejerce como uno de los capitanes del equipo, por lo que su presencia tanto en el terreno de juego como fuera de él es fundamental. Sin embargo, el futbolista ya ha avisado de que no puede más y ha advertido de que está al límite de sus fuerzas, por lo que ahora mismo, resta más que suma sobre el césped.

Eso se debe a que sigue jugando en la posición de lateral derecho, una demarcación que no le gusta para nada. Aun así, y a pesar de que Trent Alexander-Arnold ya está recuperado de su lesión, Xabi Alonso sigue colocando a Valverde en la banda, algo que no ha gustado nada al jugador, que cree que ya tiene que volver al centro del campo, el que ha sido su hábitat natural desde siempre.

Fede Valverde está cansado de jugar en el lateral derecho

El uruguayo está muy cansado de jugar en defensa y los últimos partidos le han perjudicado en exceso, especialmente en el aspecto físico, por lo que no puede más. De hecho, ya tuvieron que hacerle pruebas tras el partido contra el Liverpool en Anfield correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League por unas molestias, pero no hubo lesión.

Sin embargo, Valverde ya no aguanta más y no sería descartable que fuera suplente en los próximos partidos, una vez Alexander-Arnold pueda volver a la titularidad en la banda derecha. Eso permitiría que el centrocampista descansara y, quién sabe, si abandonara de una vez por todas la banda, ya que ha dejado claro en más de una ocasión que no le gusta jugar allí, se siente incómodo.

El uruguayo se está hartando de Xabi Alonso

De hecho, Valverde es uno de los jugadores que está empezando a hartarse de Xabi Alonso por las decisiones que está tomando el tolosarra, y una de ellas es este cambio de decisión que no gusta al uruguayo. Esto provocó un rifirrafe muy serio entre ambos hace unas semanas, y aunque se acabó solucionando tras las disculpas del jugador, el ambiente ha continuado muy caliente.