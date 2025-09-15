Bin Salmán ofrece 20+5 al Real Madrid que llegó a pedir 60, ahora venderían por 30

A pesar de que el mercado de fichajes veraniego ya ha cerrado, los clubes siguen atentos a las posibles opciones de cara al futuro. Por eso, el Real Madrid habría recibido una oferta procedente de Mohamed bin Salmán, propietario del Newcastle, por un jugador del conjunto blanco que no acaba de contar para Xabi Alonso y cuyo precio de venta se ha visto reducido considerablemente.

Se trata de Ferland Mendy, uno de los laterales izquierdos del equipo. Hace un tiempo, el Madrid llegó a pedir 60 millones de euros para abrirle la puerta de salida, mientras que ahora estarían dispuestos a venderle por la mitad, es decir, por 30. Aun así, el Newcastle habría puesto encima de la mesa 20 millones fijos más 5 en variables para hacerse con los servicios del francés.

El Newcastle estaría interesado en el fichaje de Ferland Mendy

Toda esta operación se haría para el mercado de invierno, donde la entidad madrileña intentará quitarse de encima al defensa por el overbooking que hay en la posición. Con el fichaje de Álvaro Carreras, que ha aterrizado en el Madrid para ser titular, y el buen nivel de Fran García en el Mundial de Clubes, Mendy no tiene sitio en la plantilla y se le buscará una salida como sea.

El conjunto blanco ya lo intentó durante el mercado de fichajes veraniego, pero el hecho de que estuviera lesionado provocó que no llegaran ofertas a los despachos de Valdebebas. Ahora, la situación podría cambiar en enero, pero está por ver si el lateral aceptará su salida del Madrid, teniendo en cuenta que está muy bien en la capital española y es uno de los que más cobra después de su renovación.

El Madrid quiere quitárselo de encima como sea

El Madrid tiene claro que Mendy no tiene sitio e intentará de todas las maneras posibles que se vaya. Fue la petición de Xabi Alonso nada más llegar y tras recibir luz verde para el fichaje de Carreras, quien era su objetivo desde su primer día, pero el francés no ha podido marcharse del conjunto blanco y se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la dirección deportiva.