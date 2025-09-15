Tiene muy difícil jugar con Xabi Alonso por saltarse el código de disciplina interno del Real Madrid

Xabi Alonso es un entrenador con mano dura y desde su llegada al Real Madrid no lo ha cambiado. Por eso, un jugador del conjunto blanco que ya no contaba mucho para el tolosarra tendrá aún más complicado jugar por haberse saltado el código de disciplina interno de la entidad madrileña, lo que ha provocado que haya entrado aún más en la lista negra que tiene el técnico.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo. Aunque en el último partido de Liga acabó jugando sus primeros minutos de la temporada, más que nada por la expulsión de Dean Huijsen y también por la lesión que sufrió Antonio Rüdiger hace unos días y por la cual estará varios meses fuera de baja, la realidad es que el canterano sigue siendo de los últimos en la rotación.

Xabi Alonso ha avisado a Raúl Asencio de que no jugará mucho

Además, el canario también ha llegado tarde a algún entrenamiento, un aspecto por el cual Alonso no perdona y, de hecho, se habría perdido los primeros encuentros de la competición doméstica por esta razón. Aun así, los motivos también son deportivos, y es que el entrenador le puso la cruz al central desde sus pésimas actuaciones en el Mundial de Clubes del verano.

Ahora, es posible que Asencio juegue algunos minutos más por las bajas en defensa, pero continuará siendo el último en la rotación de defensas, teniendo por delante a Huijsen, Éder Militão e incluso a David Alaba, a pesar de que el austríaco también tuvo algunos problemas físicos que le impidieron salir al campo en el último partido. Por eso, el canterano solo jugará si no hay más opciones.

El defensa canario no cuenta para el técnico tolosarra

Alonso ya le dejó claro al canario desde el primer día que no tendría muchos minutos y que lo mejor era que abandonase el Madrid durante el mercado de fichajes veraniego, al menos como cedido, para que pudiera jugar mucho más en otro equipo. Sin embargo, el jugador se negó a marcharse y cree que podrá recuperar la confianza que el técnico perdió en el torneo de Estados Unidos.