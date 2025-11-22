Boicot en el vestuario del Real Madrid contra el sustituto de Vinícius

El Real Madrid vive días de tensión silenciosa en su vestuario. La posible llegada de Jérémy Monga, señalado por la directiva como alternativa o futuro sustituto de Vinícius Júnior, ha generado un boicot soterrado entre varios pesos pesados del equipo, que prefieren claramente la continuidad del brasileño. Consideran que, pese a su carácter volcánico y pequeñas polémicas extradeportivas, Vinícius ofrece un nivel competitivo indiscutible y una jerarquía que nadie de su perfil puede igualar a corto plazo.

Los jugadores entienden que Vinícius es un futbolista ya consolidado, diferencial en escenarios grandes y uno de los pilares ofensivos de la plantilla. Por ello, cualquier gesto que pueda interpretarse como un intento de encontrarle sustituto ha sido recibido con recelo. Monga, pese a su proyección, es para muchos un salto a lo desconocido.

Qué puede aportar Jérémy Monga al Real Madrid

El joven atacante, vinculado al Madrid, según diversas informaciones, destaca por su potencia, velocidad y capacidad de desborde, cualidades que recuerdan en parte a un Vinícius en sus primeros años. Monga es un jugador vertical, atrevido, con habilidad para romper líneas y encarar constantemente, rasgos que encajan bien en el modelo ofensivo del club. Sus similitudes con Vinícius son evidentes: explosividad en los primeros metros, regate insistente, capacidad de generar caos cerca del área y proyección de estrella si se desarrolla bien.

La operación por Monga, según las mismas fuentes, sería económicamente asequible para los estándares del Madrid y permitiría al club incorporar talento sin comprometer grandes cantidades, una oportunidad de mercado que Florentino Pérez valora.

La operación y el conflicto interno

Sin embargo, la propia conveniencia económica de la operación es uno de los elementos que genera desconfianza entre los futbolistas. Muchos entienden que fichar a un jugador “bueno, bonito y barato” como apunta la prensa, puede interpretarse como una presión indirecta hacia Vinícius, cuyo rol de líder ofensivo podría verse cuestionado.

El vestuario prefiere evitar cualquier ruido que afecte al equilibrio del equipo, y algunos consideran que la llegada de Monga, ahora mismo, sería más una fuente de tensión que una solución deportiva. El club, mientras tanto, deberá calibrar cuidadosamente si avanzar o no en una operación que, antes de arrancar, ya ha generado un debate interno nada menor.