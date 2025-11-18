Vinicius pide al Manchester United un jet privado para salir del Real Madrid

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. El brasileño aún no ha renovado su contrato con el club blanco, que acaba en 2027, y las altas exigencias que habría puesto encima de la mesa habrían provocado que, a día de hoy, las negociaciones estén totalmente paradas. Y ahí, el jugador también está aprovechando para negociar con otros equipos.

En ese sentido, los representantes del carioca le habrían pedido al Manchester United, un club muy interesado en hacerse con sus servicios, un jet privado para dar el sí definitivo y salir del Madrid. Además, también quiere ser el mejor pagado de la Premier League y una prima de fichaje escandalosa, ya que, en un principio, la intención sería salir gratis del conjunto blanco.

Vinicius ha puesto exigencias encima de la mesa para fichar por el Manchester United

Vinicius quiere tener un poder de decisión absoluto y solo lo podría conseguir cuando finalice su vínculo con el Madrid, es decir, a partir del 30 de junio de 2027. Por eso, el brasileño quiere convertirse en agente libre y, a partir de ahí, poder escoger el equipo al que quiera ir, aunque en esta opción tampoco se descartaría que acabase renovando con la entidad madrileña si no le convence ninguna opción.

Aun así, esta posibilidad es algo que no gusta nada al Madrid, y si llegara a ocurrir, intentarían ponerlo en el mercado a partir del verano que viene, en 2026, para evitar que se pudiera marchar a coste cero. Si llegase a ocurrir, el United tiraría la casa por la ventana para conseguir su fichaje y aceptaría todas las exigencias que pusiese el jugador encima de la mesa, como un jet privado o una prima de fichaje.

La continuidad del brasileño en el Madrid es una incógnita

Esta situación de Vinicius está preocupando y mucho al Madrid, teniendo en cuenta que una estrella de estas características no puede abandonar un club a coste cero. Los blancos quieren evitar que pase lo mismo que pasó con Kylian Mbappé y el PSG y, precisamente, fue algo que ayudó a los madrileños, ya que consiguieron su incorporación como agente libre, aunque pagaron una prima de fichaje.