Brahim Díaz, clave en el trueque que ha negociado el Real Madrid esta semana en Italia

Brahim Díaz podría tener los días contados en el Real Madrid. El hispanomarroquí no está a gusto en el conjunto blanco, ya que Carlo Ancelotti no le está dando los minutos suficientes en el terreno de juego, y piensa en irse en el próximo mercado de fichajes de enero. Uno de los equipos que se ha interesado por él es el AC Milan, donde ya estuvo el jugador antes de volver al club madrileño.

Por eso, los dos equipos podrían intentar un trueque de jugadores que fuera beneficioso para ambas partes. El conjunto italiano quiere a Brahim, mientras que el Madrid podría intentar el fichaje de Theo Hernández, que volvería al Santiago Bernabéu después de su paso por la Real Sociedad e Italia, para mejorar el pobre nivel que hay en la posición de lateral izquierdo.

Brahim quiere salir

Brahim está teniendo una temporada complicada en el Madrid. Una lesión en el muslo lo tuvo fuera un mes y medio y le está costando encontrar el ritmo de competición. Además, Ancelotti tampoco cuenta demasiado con él y esto le está afectando. Este año ha visto reducidas sus oportunidades a pesar del gran rendimiento que tuvo la temporada pasada, cuando marcó 12 goles y dio 9 asistencias en 44 partidos.

Sin embargo, con la llegada de Kylian Mbappé la delantera está muy saturada y no hay sitio para todos. Rodrygo, Arda Güler y Endrick también están luchando por minutos y el técnico italiano no puede dárselos a todos. Ancelotti tiene un esquema claro de jugadores y no es partidario de hacer cambios extremos que dificulten el juego del equipo. Por eso, Brahim ha quedado relegado al banquillo.

Theo, una opción

Si finalmente el hispanomarroquí decide volver al Milan, Florentino Pérez podría intentar un trueque con los dirigentes italianos. De los jugadores que tiene el club milanés, Theo Hernández podría ser una opción muy apetecible para elevar la posición de lateral izquierdo, ya que Ferland Mendy y Fran García están dando un nivel pésimo. Aun así, el rendimiento de Theo esta temporada ha caído un poco respecto a la anterior, y también está teniendo problemas con su entrenador, Paulo Fonseca.