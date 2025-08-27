Brahim Díaz está decepcionando a Xabi Alonso, su implicación es máxima, pero le falta nivel, no llega a más

Brahim Díaz ha decidido quedarse una temporada más en el Real Madrid, a pesar de que sigue sin ser un jugador discutible. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, el internacional con Marruecos pensaba que la situación iba a cambiar, pero no ha sido el caso, teniendo en cuenta que el jugador está decepcionando al técnico. No por su implicación, que es máximo, sino por su nivel.

El hispanomarroquí no llega a más, como se ha visto durante todos estos años, y la realidad es que solo sirve para ser un futbolista de rol, es decir, no una pieza indispensable y un titular fijo en las alineaciones, sino alguien para salir desde el banquillo y poder revolucionar los partidos. Su papel podría cambiar en otro equipo de menos nivel de la Liga, pero no en un Madrid.

Brahim Díaz no acaba de convencer a Xabi Alonso

Aunque el tolosarra le ha dado oportunidades y, de hecho, fue titular en el primer partido de Liga, Brahim sigue sin convencer, aunque todo el mundo, tanto el entrenador como el cuerpo técnico, están muy contentos con su trabajo. En el segundo encuentro, se le arrebató la titularidad y jugó poco menos de media hora, lo que podría significar que sus minutos irán decayendo.

Esta ha sido la situación que ha vivido el futbolista durante toda su etapa en el conjunto blanco: va teniendo oportunidades y, a veces, tiene un tramo durante la temporada que es importante y suele jugar con mucha regularidad, pero en otros, desaparece completamente de los esquemas. Esto ha pasado con Carlo Ancelotti en los últimos años y podría acabar ocurriendo también con Alonso.

El hispanomarroquí seguirá luchando para tener minutos en el campo

Aun así, Brahim sigue confiando en sus opciones y, aunque se ha pensado en más de una ocasión en abandonar el Madrid para poder tener más minutos de juego en otro equipo, el hispanomarroquí sigue en sus trece de triunfar en el Santiago Bernabéu, a pesar de que no pueda ser titular indiscutible en todos los partidos, y tenga que luchar cada día por tener oportunidades en el campo.