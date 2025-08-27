Vinicius y Xabi Alonso, bochorno en el vestuario, se han faltado al respeto, la relación es irreconducible

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto un cambio muy importante en el día a día de Vinicius en el conjunto blanco. Antes, el brasileño tenía carta libre para hacer lo que quisiera, tanto en el terreno de juego como fuera de él, mientras que con el tolosarra, la situación ha cambiado y ahora es uno más de la plantilla, ya que al técnico le da igual que sea una estrella.

En ese sentido, el entrenador le avisó desde el primer día que no tendría problemas en dejarlo en el banquillo en el caso de que su rendimiento no fuera bueno o no realizara lo que pedía el cuerpo técnico. Por eso, Vinicius fue suplente en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo, lo que provocó un nuevo terremoto entre el jugador y Alonso, no solo en la previa, sino después del encuentro.

Vinicius y Xabi Alonso no tienen relación después de varias trifulcas

Ambos se faltaron el respeto en el vestuario tras el pitido final y todo apunta a que la relación es irreconducible. El tolosarra cree que debe esforzarse mucho más y seguirá dejándolo en el banquillo si no lo hace, especialmente a la hora de defender y presionar la salida de balón del rival, algo que Vinicius no quiere aceptar porque él es un delantero, y no un defensa, además del esfuerzo físico que supone.

Por su parte, el carioca no entendió el porqué de esta suplencia y también lo acabó pagando sobre el campo, ya que aunque su rendimiento fue bastante bueno, su actitud fue muy tóxica hacia todo el mundo, como la afición del Oviedo e incluso el árbitro, lo que provocó que estuviera a punto de ser expulsado y dejar al equipo con 10 hombres en la segunda parte del choque.

El brasileño no acepta las peticiones del tolosarra

Precisamente, eso fue uno de los aspectos por los cuales Alonso estaba tan enfadado con el futbolista, ya que solo mira por sus propios intereses antes que por los colectivos, algo que le recriminó duramente el entrenador en su trifulca en el vestuario. La relación entre ambos parece que no tiene arreglo y la plantilla tendrá que convivir con ello durante toda la temporada.