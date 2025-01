Camavinga, adiós muy doloroso confirmado en el Real Madrid

Eduardo Camavinga está pasando por uno de los momentos más complicados desde su llegada al Real Madrid. Desde hace días, Carlo Ancelotti ha notado que el francés está con el ánimo por los suelos y ya no sabe qué hacer para arrancarle una sonrisa. El principal motivo de su descontento es la inminente salida de su amigo Aurélien Tchouaméni.

El futbolista que llegó al club blanco proveniente del Mónaco en la temporada 2022-2023 para llenar el vacío que dejó Casemiro todavía no ha demostrado estar a la altura del Real Madrid, y todo indica que será transferido en el próximo mercado de verano. Si se concreta su salida, Camavinga deberá apoyarse en el resto de los integrantes del clan francés: Kylian Mbappé y Ferland Mendy.

Camavinga ya lo extraña

En los últimos partidos, Ancelotti decidió utilizar a Tchouaméni como compañero de zaga de Antonio Rüdiger debido a la ola de lesiones que afectó al equipo en ese sector del campo de juego. Además, el técnico de Reggiolo sostiene que el joven de 24 años rinde mejor como defensa que como centrocampista.

El francés ha manifestado en reiteradas ocasiones que no se siente cómodo en esa posición, pero el italiano entiende que no tiene otra opción: en el mediocampo no alcanza el nivel esperado y muestra serios problemas para controlar los tiempos del partido. Por otro lado, Dani Ceballos está exhibiendo un gran nivel, incluso por encima de Camavinga.

Su futuro lejos del Real Madrid

El contrato de Tchouaméni vence en junio de 2028, pero la directiva merengue entiende que se acabaron las oportunidades y que lo mejor es ponerlo en el mercado para recuperar parte de los 80 millones de euros que desembolsaron en su momento. El futbolista tiene sobre la mesa ofertas de varios equipos de la Premier League y del PSG de Luis Enrique.

Habrá que esperar hasta el final de la temporada para saber si Tchouaméni logra convencer a Ancelotti de que tiene el talento necesario para ser el pívot titular en la medular del Real Madrid. Mientras tanto, el italiano se mantiene firme en su postura y continúa alineándolo como defensa.