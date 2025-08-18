Camavinga busca casa y confirma la operación en el Real Madrid

El Real Madrid continúa atento al mercado de fichajes veraniego por si saliera alguna oportunidad para poder reforzar el equipo, especialmente en las posiciones más necesitadas, como es la defensa. Por eso, uno de los jugadores de la actual plantilla, Eduardo Camavinga, ya estaría ayudando a que un posible objetivo acabe llegando al conjunto blanco a través de buscarle una casa en la capital española.

Se trata de un amigo del centrocampista: Ibrahima Konaté, uno de los centrales del Liverpool cuyo futuro es una incógnita. El club de Anfield está intentando renovarlo y le presentará una oferta de ampliación de su contrato antes de que cierre la ventana de transferencias, pero en el caso de que la rechace, los ingleses lo podrían poner a la venta y, ahí, entraría de lleno el Madrid para intentar traerlo.

Camavinga ya busca casa para Konaté en Madrid

Xabi Alonso ha pedido a la dirección deportiva el fichaje de un defensa, ya que a pesar de la llegada de Dean Huijsen, el tolosarra no acaba de confiar en otros jugadores como Raúl Asencio, David Alaba o incluso Antonio Rüdiger. Por eso, el técnico quiere seguir fortificando la retaguardia y ha colocado al francés como el objetivo número uno, ya sea para este verano o el siguiente.

Es decir, si finalmente Konaté no pudiese llegar en las próximas semanas al Santiago Bernabéu, la intención es cerrarlo de manera inmediata para el año que viene, cuando acabaría contrato con el Liverpool y sería libre para elegir destino. De hecho, en la entidad madrileña confían en que el futbolista ya habría decidido jugar en el Madrid los próximos años, por lo que la operación estaría más viva que nunca.

El club franco lo fichará este verano o el siguiente

En el caso de que el francés se negara a renovar su contrato y el Liverpool se abriera a venderle, los blancos no estarían dispuestos a pagar más de 20 o 25 millones por un defensa que acabaría contrato dentro de un año. En Anfield creen que la oferta debería ser superior al tratarse de uno de los mejores centrales del panorama europeo, pero los madrileños confían en que se podría rebajar esa cantidad.