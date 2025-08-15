El nuevo fichaje no sirve, Xabi Alonso le llama la atención, o cambia o saldrá del once titular

El Real Madrid se ha reforzado muy bien durante el mercado de fichajes veraniegos, con Florentino Pérez cumpliendo con los objetivos que había puesto Xabi Alonso encima de la mesa, especialmente con la defensa, ya que han llegado un central y dos laterales, uno en el derecho y otro en el izquierdo. Sin embargo, uno de ellos no ha tenido el rendimiento esperado y ya se le ha llamado la atención.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo. Aun así, su adaptación en el Madrid no se ha producido de la manera esperada y su nivel en el terreno de juego está dejando mucho que desear. Por eso, el técnico, a pesar de que tendría que ser titular por decreto, ya le ha amenazado con quitarle la titularidad si no mejora.

Xabi Alonso le ha llamado la atención a Trent Alexander-Arnold

Además, el inglés tiene a otro jugador apretando por detrás para hacerse con su hueco, y no es otro que Dani Carvajal. El madrileño ya está completamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió a inicios de la temporada pasada y está listo para volver a ser titular, incluso por delante de Alexander-Arnold, uno de los fichajes más ilusionantes del verano por parte del Madrid.

Teniendo en cuenta que sus actuaciones no están convenciendo, tanto en el Mundial de Clubes como en el primer y único partido de pretemporada que ha disputado el conjunto blanco, Alonso ya se está planteando devolverle la titularidad a un Carvajal que ha vuelto en un estado físico tremendo y que está deseoso por volver a ser el líder de la banda derecha este curso.

Carvajal quiere volver a ser titular en el lateral derecho

Por lo tanto, el tolosarra tendrá que tomar decisiones muy importantes durante toda la campaña respecto a quién será el encargado de recorrer el lateral. Por decreto, tendría que ser Alexander-Arnold, ya que si fichaje fue muy ilusionante y es más joven que el capitán del equipo, pero Carvajal no va a rendirse aunque haya sufrido una grave lesión y luchará por volver a recuperar su sitio.