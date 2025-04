Camavinga tiene un padrino que le garantiza seguir en el Real Madrid

El bajo rendimiento del francés esta campaña respecto la anterior lo han relegado al banquillo. Camavinga solo ha entrado en los planes de Ancelotti en ocasiones donde se ha tenido que reemplazar a un titular por lesión. Camavinga era el año pasado el mediocentro titular y este año ha perdido la posición en favor de su compatriota Tchouaméni. Incluso cuando este último ha tenido que bajar al central para reemplazar algún titular, Ancelotti ha optado por poner Ceballos con Modric y Valverde, antes que Eduardo Camavinga.

El futbolista mantiene una relación muy tensa con el técnico. No existe química ya entre los dos. Y parece que la relación se estaría a punto de romperse. Pende de un hilo. Este hecho ha llevado a Ancelotti a pedirle a Florentino Pérez que le busque una salida, ya que no cuenta con él para el próximo curso. Pero no estaría tan claro, ya que Camavinga cuenta con el apoyo de jugadores muy importantes en el vestuario.

Mbappé y Tchouámeni apoyan a Camavinga

Es sabido que el vestuario del Madrid vive dividido con el clan francés y el clan brasileño. En el lado de los galos, Mbappé lidera las operaciones, y más teniendo en cuenta que es el ojo derecho de Florentino Pérez. Con el foco de problemas que ha generado Vinícius Júnior y que ha enrarecido el ambiente del vestuario, la ascendencia de Kylian ha subido mucho.

Y Mbappé, al igual que Tchouámeni, ya han dejado clara su postura al presidente de que quieren que Eduardo Camavinga siga en el Real Madrid. Ancelotti tiene un pie y medio fuera del Real Madrid, y esto podría provocar que el centrocampista galo empiece de cero en la nueva etapa de Xabi Alonso en el banquillo madridista.

Xabi Alonso, cuenta con Camavinga

Xabi Alonso también ha dejado claro que cuenta con el centrocampista francés. Al que Ancelotti ha ido relegando, progresivamente, al banquillo. Camavinga solo ha disputado el 31% de los partidos esta temporada. Y su trayectoria ha caído en declive. De ser pieza fundamental en el eje del campo a ser un recambio para los titulares lesionados.

Pero Xabi Alonso sabe del potencial del galo. Y está dispuesto a recuperar para la causa a Camavinga. No quiere ni escuchar posibles ofertas para su salida en el próximo mercado de verano. Y si algo ha dejado claro el técnico del Bayer Leverkusen es que su futuro como entrenador blanco pasa también por tener a Camavinga en su plantilla. Sin Ancelotti, y con el apoyo de sus compañeros más íntimos y la confianza del técnico donostiarra, parece que la continuidad de Camavinga en el Madrid estaría garantizada.