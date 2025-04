Ancelotti tiene problemas de gravedad con seis jugadores del Real Madrid con los que no habla

Carlo Ancelotti es un entrenador conocido por no darle muchas oportunidades a las jóvenes promesas. En ese sentido, el técnico del Real Madrid está dejando a varios futbolistas del conjunto blanco en el banquillo por no tener demasiada experiencia en un terreno de juego y eso les está perjudicando, teniendo en cuenta que no pueden disfrutar de muchos minutos sobre el campo. Y esto ha generado un clima enrarecido en el vestuario, incluso de cierta fractura y envidia entre jugadores.

A pesar de que Ancelotti siempre ha dejado claro que hará que participen más si se lo ganan, especialmente en los entrenamientos, pero no está siendo el caso. Por eso, el italiano habría dejado de hablar con un jugador del equipo, ya que no le tienen en consideración por el trato que les está dando dentro del vestuario.

Güler, Endrick y Brahim

Los tres futbolistas no tienen relación alguna con el entrenador italiano. Están hartos de esforzarse en los entrenamientos y no tener minutos de calidad en los partidos importantes. Y esto ha hecho que ninguno de los tres le dirija la palabra a Ancelotti. A este caso habría que sumar el de Vallejo. El futbolista aragonés no habla con, prácticamente, nadie del vestuario. Se lo ha marginado desde el primer día. Y su enfado es tan grande que tampoco le habla a su entrenador.

Con esta situación tan tensa, fruto de la política de pocas rotaciones que ha hecho Ancelotti durante la temporada, ha visto como el vestuario se le ha girado en su contra. Poco a poco le han ido apareciendo más enemigos, hartos de que solo apueste por los ‘galácticos’ y los que no lo son no cuenten para nada en el equipo. Pero a Ancelotti también se le han subido a las barbas algunos de los ‘galácticos’. Lo que le faltaba al italiano antes de poner punto y final a su periplo como entrenador blanco

Vinícius y Mbappé molestos con Ancelotti

Ancelotti tuvo una reprimenda contra Vinícius en el partido contra el Valencia CF, que los blancos perdieron por 1 a 2 en el Santiago Bernabéu. El técnico blanco le recriminó su falta de compromiso en defensa y de allí que le castigase con la suplencia en Mendizarroza. Vinícius no se lo tomó nada bien, ya que se considera un intocable y la relación está al borde romperse.

Por su parte, Mbappé precisamente le recriminó a Ancelotti la actitud egoísta en el campo de Vinícius, con el que no se habla desde hace mucho tiempo, ya que el francés cree que está mirando más por sus títulos personales que por el bien del equipo. Le culpa de querer terminar jugadas él mismo cuando podría cedérsela a otro compañero. Y esto ha hecho prender la mecha del internacional galo con un Ancelotti que ya no sabe lidiar entre gallos en el vestuario y que ve como ha perdido el control absolutamente.