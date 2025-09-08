Coge fuerza en el Real Madrid un cambio de cromos de Haaland por Vinicius

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid no está nada asegurada. Las constantes polémicas en las que está metido el brasileño, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y las complicaciones que hay actualmente con su renovación, podrían provocar que el extremo acabe marchándose del conjunto blanco el verano que viene, algo que en el club blanco ya no descartan.

De hecho, en la entidad madrileña estaría cogiendo fuerza un cambio de cromos entre el propio Vinicius y Erling Haaland, el delantero del Manchester City. El noruego ha sido uno de los deseos del Madrid en los últimos años, y a pesar de la llegada de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu, Florentino Pérez sigue queriendo juntar a los dos fenómenos para que lideren el ataque las próximas temporadas.

El Madrid se estaría planteando cambiar a Vinicius por Haaland

La contratación del ariete es una operación que la cúpula merengue lleva trabajando desde 2021 y, en cada verano, se plantea la posibilidad de afrontar un fichaje que sería monstruoso económicamente, pero que sería respaldado gracias a una posible venta de Vinicius. Eso sí, el Madrid tiene claro que solo podrían fichar a Haaland si el noruego pidiese salir del Manchester City.

Además, el atacante solo debería poner al conjunto blanco en su lista de prioridades, ya que tiene claro que si el jugador saliera a subasta, lo más probable es que los equipos de la Premier League ganasen la carrera. Por eso, el Madrid le pediría al futbolista que solo se decantara por la oferta de la entidad madrileña y que descartara todas las demás de inmediato para evitar que el precio subiera.

La llegada del noruego también sería beneficiosa para Mbappé

Por otra parte, una posible llegada de Haaland también comportaría que Mbappé pudiera pasar al extremo izquierdo, su posición natural, mientras que el noruego sería la referencia en ataque. En el Madrid llevan meses pensando en esta posibilidad y creen que mejoraría mucho la delantera del equipo, a pesar de que esto haría que Vinicius se marchara del conjunto blanco.