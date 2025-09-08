Vinicius pide una prima extra para renovar con el Real Madrid

La renovación de Vinicius con el Real Madrid sigue parada a la espera de que ambas partes retomen las negociaciones en las próximas semanas. En principio, tanto el jugador como el club quieren que sus caminos continúen unidos, pero las discrepancias y la tensión están aumentando con el paso de los días y ya no se descarta nada de cara a los próximos meses si no se llega a un acuerdo.

Lo que está dificultando todo es las altas exigencias que ha puesto el brasileño encima de la mesa, ya que además de querer ser el mejor pagado de la plantilla, un lugar que ostenta Kylian Mbappé a día de hoy, también ha pedido una prima extra para renovar su contrato, algo que la entidad madrileña, con Florentino Pérez a la cabeza, no está dispuesto a darle de ninguna manera.

Vinicius quiere una prima de renovación para seguir en el Madrid

De hecho, ha sido el presidente quien ha parado todas las negociaciones hasta que Vinicius recapacite y rebaje sus peticiones. El extremo ha entendido que el máximo mandatario blanco no se dejará achantar fácilmente y no será amenazado, como ha sido el caso en los últimos años con varias estrellas del Madrid que han intentado renovar su contrato con altas exigencias.

Florentino ya ha avisado tanto a Vinicius como a sus representantes que las condiciones para ampliar su vínculo serán las que ha puesto el club encima de la mesa y no cambiarán mucho más. Por lo tanto, si no lo acepta, el Madrid está dispuesto a venderle el próximo verano, cuando solo le quedaría un año de contrato, ya que no quieren que se pueda marchar gratis en 2027.

El club blanco no está dispuesto a aceptar sus condiciones

El brasileño sabe que deberá hacer una buena temporada después de un último curso dubitativo, recuperando así su mejor nivel y elevando su rendimiento. Aunque es bastante probable que no consiga igualmente el sí de Florentino a sus peticiones, entiende que esta reivindicación podría provocar un aumento considerable de su ficha y una prima extra para acabar renovando con el Madrid.