Con Ancelotti era intocable y ahora tiene poco más de un mes para convencer a Xabi Alonso porque está fuera

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid podría comportar cambios drásticos en algunos jugadores. Precisamente, de futbolistas que con Carlo Ancelotti eran intocables y que con el tolosarra podrían ver como su continuidad en el conjunto blanco peligra, teniendo en cuenta que el nuevo entrenador tiene otros planes en mente que no coinciden con los de su predecesor.

En ese sentido, uno de estos jugadores afectados es Eduardo Camavinga. El francés aún no ha podido debutar con el técnico en el banquillo por lesión, perdiéndose todo el Mundial de Clubes. Aunque ya está recuperándose y entrenándose con sus compañeros, el centrocampista tendrá que convencer a Alonso tras la vuelta de las vacaciones de que puede ser uno más en la plantilla.

Eduardo Camavinga tiene poco más de un mes para convencer a Xabi Alonso

Ahora mismo, el futbolista está más fuera que dentro del Madrid, ya sea por el pésimo rendimiento que ha tenido en la última temporada o por las constantes lesiones que le acechan en todo momento. Alonso siempre se ha declarado un "enamorado" de Camavinga y quería recuperar su mejor nivel, pero hay muchas dudas acerca de su figura y de su potencial, estancado desde hace tiempo.

Respecto al francés, el jugador tiene muchas ganas de ponerse bien físicamente y ganarse la confianza de su nuevo entrenador, demostrándole que puede ser una pieza fundamental en esta nueva etapa del Madrid, como ya lo ha sido con Ancelotti en los últimos años. Por eso, Camavinga quiere dar un paso al frente y explotar esta temporada desde el centro del campo.

El francés podría acabar en la lista de transferibles si no mejora su nivel

El centrocampista tiene un gran cartel en Europa, por lo que si el jugador no acaba asentándose y no demuestra que puede ser importante para el conjunto blanco, podría ser colocado en el mercado. Camavinga tiene un mes para demostrarle a Xabi Alonso que será una pieza clave en sus esquemas, o el Madrid no tendrá problemas a la hora de colocarlo en la lista de transferibles con la intención de recaudar mucho dinero con su venta.