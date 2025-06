Courtois empieza a tener mala fama en el vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por lo tanto, una pieza clave en el Real Madrid. El belga ha salvado al conjunto blanco en muchas ocasiones, y aunque ya tiene 33 años y constantes problemas físicos, el guardameta sigue demostrando que está al más alto nivel y que puede seguir ayudando al equipo de cara a los próximos años, como así pasará con su renovación.

Sin embargo, está empezando a tener mala fama dentro del vestuario del Madrid por sus quejas públicas con algunos compañeros. Después de la disputa de los dos partidos del Mundial de Clubes, Courtois habló con la prensa para señalar públicamente a Raúl Asencio por los dos errores cometidos en ambos encuentros y asegurando que tenía que mejorar y ser más inteligente en el campo.

Courtois ya no cae tan bien en el vestuario del Madrid por sus declaraciones

Estas palabras no gustaron nada al canterano, que le pidió explicaciones al portero por este ataque inusual delante de los medios de comunicación. De hecho, la prensa madrileña también se ha quejado de la actitud del belga, que cree que este tipo de situaciones hay que tratarlas mejor en privado, justamente dentro del vestuario, y hablarlo cara a cara con los afectados, sin hacerlo públicamente.

Además, no es la primera vez que ocurre esto, pero se piensa que Courtois no se atreve con otros jugadores más veteranos y experimentados que también han cometido errores, sino solo con los más débiles, que son los futbolistas más jóvenes y que están empezando en sus carreras. Aunque para el guardameta pueda servir de motivación y madurez, no está siendo el caso para los demás.

El belga está quedando aislado por sus traiciones ante la prensa

Por eso, el belga está perdiendo confianza dentro del vestuario como uno de los pesos pesados y está empezando a ser señalado por sus declaraciones ante los medios, un aspecto que no está gustando nada para algunos futbolistas del Madrid, que lo han puesto en el punto de mira y que están comenzando a apartarse de él y romper relaciones por sus actos de traición.