Xabi Alonso, sin piedad, pide al Real Madrid que busque un sustituto, su actitud no es aceptable

El Real Madrid consiguió su primera victoria en el Mundial de Clubes después de derrotar al Pachuca por 3-1, gracias a los goles de Jude Bellingham, Arda Güler y Fede Valverde. Aun así, el partido se puso cuesta arriba desde los primeros minutos, ya que Raúl Asencio fue expulsado después de derribar a un delantero rival en el borde del área, señalándole aún más después del primer encuentro.

En el debut del conjunto blanco, el central ya cometió un penalti que significó el empate, por lo que ha quedado totalmente retratado en los dos enfrentamientos que ha disputado el Madrid en la competición. Por eso, a Xabi Alonso se le ha acabado la paciencia y ya ha exigido a la dirección deportiva un sustituto porque no quiere poner más al futbolista después de su pésimo nivel.

Xabi Alonso señala a Raúl Asencio y pide un sustituto

El tolosarra ya se ha hartado de Asencio porque cree que su actitud no es nada aceptable, teniendo en cuenta los dos errores de bulto que ha cometido en estos dos partidos y que han perjudicado gravemente los intereses del equipo. El entrenador cree que el defensa no está al 100% por diversos aspectos y ya ha advertido de que no jugará mucho más cuando se recuperen los lesionados.

¡ROJA PARA RAÚL ASENCIO! 🟥



El central agarró a Salomón Rondón y el árbitro no dudó en expulsar al central del Real Madrid@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/mK2kNdtd2O — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2025

De hecho, el técnico ya confesó en la rueda de prensa posterior que el jugador había cometido un error clamoroso, y aunque puso en valor la adaptación del equipo tras quedarse con 10, Asencio quedó claramente señalado por su propio entrenador. El canterano madridista tendrá muy complicado ver minutos si continúa con este terrible rendimiento en el terreno de juego.

El tolosarra se ha hartado definitivamente del central

Además, una vez vuelvan futbolistas clave como Éder Militão y Antonio Rüdiger, sus oportunidades se verán muy reducidas, ya que la otra plaza de central es para Dean Huijsen, uno de los fichajes de este verano y que está rindiendo bien sobre el campo, dejando completamente apartado a Asencio por su pésimo nivel y sus continuos errores que han perjudicado al Madrid en este Mundial de Clubes.