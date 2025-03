Courtois es un foco de conflicto en el Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y una auténtica leyenda en el Real Madrid. El belga lo ha ganado todo con el conjunto blanco y se ha convertido en uno de los ídolos del madridismo gracias a sus paradas e intervenciones bajo palos. Sin embargo, su futuro más próximo empieza a ser un foco de conflicto en la entidad madrileña y está trayendo problemas en los despachos.

El próximo mes de mayo, el guardameta cumplirá 33 años, por lo que la dirección deportiva ya está empezando a buscar un serio reemplazo de futuro para Courtois. Aun así, Florentino Pérez tiene dudas sobre lo que debería hacer el Madrid en este caso: buscar un relevo que le dispute la titularidad al belga o apostar por un perfil bajo, es decir, un suplente que simplemente le cubra las espaldas.

El futuro de Courtois empieza a ser un dolor de cabeza

Depende de lo que se decida, la continuidad de Courtois podría estar en riesgo serio de cara a las siguientes temporadas. El belga ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a luchar la titularidad de la portería del Santiago Bernabéu con nadie, por lo que si el conjunto blanco ficha a un guardameta de nivel para que le quite el puesto, no tendrá problemas en abandonar el club.

La intención que tenía el Madrid era que Andriy Lunin fuera el sustituto natural de Courtois, pero lo más probable es que el ucraniano abandone la entidad madrileña a final de temporada por la falta de oportunidades. Sabe que el próximo curso seguirá siendo el suplente del belga y no quiere quedarse un año más en el banquillo, ya que está afectando a su carrera, teniendo en cuenta que solo tiene 26 años.

El Madrid tendrá que actuar dentro de poco

Por lo tanto, está por ver qué decidirá el Madrid y Florentino sobre el futuro de uno de los mejores porteros de la historia del conjunto blanco. El belga ha sido un guardameta muy querido, pero le quedan pocos años de carrera y el club necesita tomar una decisión para salvaguardar la portería del equipo durante las próximas temporadas.