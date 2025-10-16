Courtois levanta sospechas dentro del vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y una de las leyendas del Real Madrid. El belga ha salvado al conjunto blanco en muchas ocasiones y ha permitido, con sus paradas, ganar partidos e incluso títulos importantes. Sin embargo, el guardameta ya está empezando a levantar sospechas dentro del vestuario, teniendo en cuenta que su nivel ha bajado.

Algunos jugadores ya no ven al Courtois de antes y lo encuentran más lento a la hora de reaccionar, por lo que su situación está empezando a preocupar en el Madrid. Y ahí, la dirección deportiva también está pensando ya en el futuro y en encontrarle un relevo de garantías al belga, a pesar de que este no haya dado señales de querer abandonar el club más pronto que tarde.

Thibaut Courtois empieza a preocupar significativamente en el Madrid

El portero renovó su contrato hasta el 2027, por lo que aún le quedan dos años en las filas del Madrid, pero no es del todo seguro que el belga pueda cumplir estas dos temporadas. La presente sí, ya que seguirá siendo el guardián bajo palos del conjunto blanco, pero que esté más allá de esta campaña es una incógnita con los trabajos que ha realizado la dirección deportiva.

Aunque el Madrid esté atento al mercado de fichajes, el club entiende que tiene cubierta la posición de la portería con lo que ya tiene en casa. Andriy Lunin debería ser el relevo natural de Courtois, ya que el ucraniano lleva esperando toda su carrera la oportunidad para consolidarse definitivamente en el conjunto madrileño. Aun así, también hay otro que está apretando: Fran González.

El club blanco ya estaría preparando su relevo de cara al futuro

El canterano está brillando en el Castilla y tiene muchas papeletas para acabar convirtiéndose en el nuevo heredero de Courtois. En el Madrid hay muchas esperanzas puestas en él y lo consideran uno de los grandes prospectos, por lo que no es descartable que acabe siendo el guardameta que defienda la portería del Santiago Bernabéu de cara a los próximos años, una vez el belga se marche.