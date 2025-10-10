El Real Madrid cierra el casting para sustituir a Courtois con dos finalistas

El Real Madrid ya se está preparando para sustituir a Thibaut Courtois de cara al futuro. A pesar de que el belga es uno de los mejores porteros del mundo y una leyenda en el conjunto blanco, no le quedan muchas temporadas más al guardameta, por lo que la dirección deportiva ya está trazando el plan para poder encontrarle un sustituto de garantías. En ese sentido, ya tendría a dos finalistas.

La realidad que existe ahora mismo en los despachos de la entidad madrileña es que es posible que no se acabe fichando a ningún portero de nivel para sustituir a Courtois, sino que el elegido podría estar en casa. Uno de ellos podría ser Andriy Lunin, quien lleva esperando toda su carrera la oportunidad perfecta para consolidarse en el Madrid, de momento sin éxito por la presencia del belga.

Andriy Lunin y Fran González, los dos finalistas para sustituir a Courtois

Aun así, además del ucraniano, quien está llamando mucho a la puerta es Fran González. El portero del Castilla tiene muchas papeletas para acabar convirtiéndose en el heredero de Courtois a corto plazo, y es que en el Madrid hay puestas muchas esperanzas en él. El leonés de 2 metros ya debutó con el primer equipo la temporada pasada, aprovechando las lesiones en portería del equipo.

En Valdebebas lo consideran uno de los grandes prospectos que tiene la cantera de la entidad madrileña y su crecimiento no está pasando nada desapercibido. Por eso, y con el Madrid preparando el relevo de Courtois, a pesar de que aún tiene contrato hasta 2027, el club ha querido cubrirse las espaldas escogiendo definitivamente al sucesor del belga bajo palos de cara a los próximos años.

El canterano es quien está llamando más a la puerta para ser el heredero del belga

Habiendo renovado hasta 2027, a Courtois le quedan, como mínimo, dos años cubriendo la portería del Madrid. Sin embargo, podrían ser las dos últimas temporadas del belga en el Santiago Bernabéu, ya que es posible que el club blanco decida finalizar de una vez por todas la legendaria etapa del jugador en el conjunto madrileño para empezar a dar paso a su sucesor lo antes posible.