Courtois no se muerde la lengua, bronca de las gordas, no está para jugar en el Real Madrid

Thibaut Courtois acabó salvando al Real Madrid en el último minuto gracias a una nueva parada espectacular. El conjunto blanco salió del Coliseum con victoria gracias al tanto de Kylian Mbappé y a la intervención del portero belga, teniendo en cuenta que el Getafe estaba jugando con 9 jugadores y, aun así, tuvieron la oportunidad de poner el empate en el marcador en los instantes finales.

Después de la acción y tras el partido, en el vestuario, el guardameta no se mordió la lengua y pegó una bronca de las gordas por haber permitido esta acción. Principalmente, sus palabras fueron dirigidas hacia Raúl Asencio, ya que el canario dejó mucho hueco en defensa para que Abu Bakarr Kamara pudiera rematar en el área sin ningún tipo de problema en el último minuto de partido.

Thibaut Courtois se enfadó mucho con sus compañeros y con uno en especial

El pie salvador de Courtois acabó dando los tres puntos al Madrid, pero el portero no acabó nada contento con la actuación de sus compañeros. Aunque al principio la bronca fue para todos ellos, especialmente los que estaban en defensa, luego el foco estuvo puesto en Asencio, ya que permitió que un jugador del Getafe tuviera un mano a mano cuando ya todo estaba solucionado.

De hecho, ese disparo fue el único que tuvo el conjunto del Coliseum entre los tres palos en todo el encuentro, pero podría haber significado que el Madrid no hubiera salido con la victoria del feudo del Getafe. Por eso, que los blancos permitieran esa acción en el último minuto, y más aún contra 9 futbolistas rivales, fue lo que enfadó mucho a Courtois, y así lo quiso plasmar.

El Getafe estuvo a punto de empatar el partido en el último minuto con 9

Por otra parte, Xabi Alonso también se cabreó mucho desde la banda y lo dejó claro en rueda de prensa, asegurando que "la relajación de jugar contra 9 casi nos cuesta dos puntos", y recalcando, de la misma manera que su portero, que no podían recibir este tipo de ocasiones peligrosas con dos jugadores más sobre el campo.