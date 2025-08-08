Courtois se está cargando su carrera sin querer, la situación en el Real Madrid empieza a ser dramática

Thibaut Courtois es considerado uno de los mejores porteros del mundo y, por lo tanto, tiene su presencia asegurada en la portería del Real Madrid. Sin embargo, esta presencia ha provocado que otro guardameta del conjunto blanco esté viendo peligrar su carrera, ya que su situación en el equipo empieza a ser dramática ante la falta de oportunidades constante que está sufriendo.

Este portero no es otro que Andriy Lunin, el suplente de Courtois en el Madrid. El ucraniano vive a la sombra del belga, y a pesar de ello, nunca ha alzado la voz y siempre ha mostrado su lado más profesional, aunque ha tenido algunos actos de traición, especialmente con Carlo Ancelotti, que le han provocado enfados de nivel, al punto de querer abandonar el conjunto blanco.

Lunin está siendo perjudicando indirectamente por Courtois

Aun así, y a pesar de que parecía que este verano sería el definitivo respecto a su salida, parece que Lunin volverá a quedarse una temporada más en el Madrid, esperando siempre la oportunidad soñada de defender la portería madrileña, aunque será algo complicado si Courtois continúa ahí. El ucraniano ha tenido algunas propuestas, pero ningún equipo se ha lanzado definitivamente a por él.

Eso ha provocado que Lunin esté señalando de manera indirecta a su compañero bajo palos, ya que el hecho de que no pueda estar en el terreno de juego y demostrar su valía está provocando que los equipos no intenten ficharlo. Siente que Courtois le está cerrando todas las opciones de no jugar solo en el Madrid, sino también en otros clubes donde podría ser importante en la portería.

Al ucraniano se le están cerrando muchas puertas

La situación del ucraniano es muy complicada, y con tan solo 26 años, Lunin aún tiene toda su carrera por delante, pero de momento, la presencia del belga está impidiendo que pueda triunfar en el mundo del fútbol. Teniendo en cuenta que a Courtois puede que le queden un par de años en el Madrid, Lunin seguirá estando a su sombra hasta que decida marcharse de la capital española o el belga se vaya definitivamente.