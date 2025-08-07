Courtois no le habla, Dani Carvajal le pegó una bronca tremenda, está solo, lo mejor que puede hacer es irse

Una decisión que ha tomado el Real Madrid en las altas esferas ha provocado un serio problema dentro del vestuario. Por eso, algunos pesos pesados del conjunto blanco, como Thibaut Courtois o Dani Carvajal, han tenido que intervenir para evitar que la situación vaya a mayores, teniendo en cuenta el enfado tremendo que ha tenido un jugador del equipo con esta decisión.

Se trata de Endrick, que se ha llevado un gran cabreo al saber que no podrá tener el número '9' que deja libre Kylian Mbappé, ya que el Madrid ha decidido dárselo a Gonzalo García por su gran papel en el Mundial de Clubes. El brasileño lo pidió, ya que creía que lo tenía que llevar él al tener más tiempo en la plantilla, a pesar de que solo había estado un año, pero no ha sido el caso.

Endrick, muy enfadado al saber que no tendrá el '9'

Al ver que se lo han dado a un canterano por un buen rendimiento en un torneo, y encima cuando él estaba lesionado y no podía luchar por minutos, ha provocado que Endrick se haya enfadado mucho con el club y su cara en el vestuario haya sido un poema. Por eso, gente como Courtois o Carvajal le han pegado una bronca tremenda y le han pedido que cambie su actitud tóxica.

Aunque el joven ariete tiene el soporte de sus compatriotas, como Vinicius o Rodrygo, la realidad es que Endrick se encuentra muy solo en el vestuario y lo mejor que podría hacer sería irse, como le han pedido Xabi Alonso y los dirigentes blancos. El Madrid le ha recomendado que se marche cedido a otro equipo donde pueda tener más minutos y oportunidades en el ataque.

Algunos pesos pesados le han llamado la atención

Sin embargo, de momento, el brasileño quiere quedarse y cree que puede luchar por su puesto, que no es otro que ser el delantero suplente de Mbappé, un rol que competirá con Gonzalo, ya que el canterano tiene todos los números de quedarse en el Madrid la próxima temporada. Por lo tanto, Alonso tendrá un serio problema a la hora de dar minutos en la delantera.