Courtois le pide, por favor, que pare porque está perjudicando al Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El belga ha salvado al conjunto blanco en innumerables partidos y, además, su presencia en el vestuario también es crucial, siendo un peso pesado y uno de los capitanes del equipo. Y ahí, el portero le ha pedido a una estrella que cambie de actitud porque está perjudicando al club.

Se trata de Vinicius, uno de los mejores futbolistas del Madrid, pero también uno de los más polémicos. El brasileño está en el punto de mira constante por su comportamiento tóxico, ya sea hacia los jugadores rivales, la afición contraria o incluso Xabi Alonso o varios de sus compañeros. Por eso, Courtois le ha rogado que pare porque su actitud no es buena para los intereses de la entidad madrileña.

Gran parte del vestuario está cada vez más harta del show constante en el que se mete Vinicius en cada encuentro, por lo que el guardameta, como uno de los portavoces de la plantilla, le ha pedido que deje de actuar de esta manera. El último episodio fue en Vallecas, cuando el carioca se encaró con la afición del Rayo Vallecano y aseguró a los aficionados que "pagaron para verme".

Además, volvió a hacer el gesto de "a Segunda", como ya ha hecho en otros campos de España. Tanto Courtois como otros jugadores importantes del Madrid creen que este tipo de episodios no hacen más que perjudicar los intereses del conjunto blanco, ya sea a nivel de imagen como en el mismo partido, teniendo en cuenta que, a veces, esto provoca que el equipo contrario se venga arriba.

El vestuario está muy cansado de toda esta actitud tóxica de Vinicius sobre el terreno de juego y de tener que sacar las castañas del fuego en más de una ocasión, por lo que se le ha pedido que cambie de comportamiento. Si la situación no cambiase, varios pesos pesados no dudarán en quejarse a instancias superiores, como a Florentino Pérez, para que tome medidas drásticas.