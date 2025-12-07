Cuando parecía que iba al Barça todo cambia con la intervención de Florentino Pérez que lo lleva al Madrid

Cuando todo apuntaba a que Nico Schlotterbeck estaba cada vez más cerca del FC Barcelona, el escenario ha dado un giro radical. Según Sky Alemania, el central del Borussia Dortmund, decidido a salir de la Bundesliga para afrontar un nuevo reto, prioriza ahora fichar por el Real Madrid, movido en gran parte por la intervención directa de Florentino Pérez, que ha reactivado el interés blanco ante la inminente salida de David Alaba, cuyo contrato expira y no será renovado.

En el Real Madrid, el joven central germano llegaría para ocupar el lugar de David Alaba, reforzando una defensa que cuenta con Antonio Rüdiger y Eder Militao, pero que necesita un zaguero zurdo natural para equilibrar la salida de balón. Xabi Alonso lo ve como un central ideal para su modelo, que exige defensas que dominen la presión alta y la conducción.

Un central zurdo muy cotizado: encaje en Barça y Madrid

Schlotterbeck, de 26 años, se ha consolidado como uno de los mejores centrales zurdos de Europa. Su capacidad para anticipar, su contundencia en duelos, su salida limpia de balón y su fiabilidad en cobertura lo convierten en un perfil muy buscado por los grandes clubes. Tanto Madrid como Barça coinciden en que su perfil táctico es difícil de encontrar, y su edad lo convierte en una apuesta de presente y futuro.

En el Barcelona, sería el sustituto perfecto del rol que desempeñó Íñigo Martínez, cuya salida dejó al equipo sin un central zurdo específico. Flick considera prioritario equilibrar la zaga, y Schlotterbeck era su nombre favorito para competir con Cubarsí, Koundé y Eric García, aportando jerarquía y liderazgo inmediato.

Operación millonaria y el Real Madrid toma ventaja

El coste de la operación rondaría los 45–55 millones de euros, una cifra asumible para ambos gigantes, pero el Madrid parte ahora con ventaja. La voluntad del jugador, el proyecto competitivo y la necesidad de reemplazar a Alaba han inclinado la balanza.

El Barça, que lo tenía bien posicionado en su agenda, se siente sorprendido por este cambio de escenario. Florentino ha movido ficha y Schlotterbeck parece más blanco que nunca.