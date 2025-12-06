Primer palo para Joan Laporta, comunica al Barça que prefiere ir al Real Madrid

El FC Barcelona ha recibido su primer golpe serio en la carrera por reforzar la defensa para 2026. Según ha adelantado SkySport Alemania, Nico Schlotterbeck —el central zurdo del Borussia Dortmund— prefiere fichar por el Real Madrid antes que por cualquier otro club. El defensa no cierra puertas y escuchará cualquier propuesta, pero ya ha transmitido a su entorno que, si el club blanco decide lanzarse a por él, esa sería su opción número uno.

Una noticia que no ha sentado nada bien en la dirección deportiva azulgrana, especialmente porque el Barça había marcado su nombre en rojo tras la marcha de Íñigo Martínez y las dudas en la línea defensiva de esta temporada.

El central que necesitaba el Barça, pero que mira al Madrid

Schlotterbeck, de 26 años, tiene contrato con el Dortmund hasta 2027, lo que obliga a negociar un traspaso que, según estimaciones del mercado alemán, no bajaría de los 55-60 millones de euros. El club alemán no tiene urgencias económicas y solo abriría la puerta si recibe una oferta elevada. El Barça veía en él el perfil ideal: central zurdo, poderoso en el juego aéreo, agresivo al corte y con una salida de balón limpia, muy del gusto de Hansi Flick, que ya lo había estudiado cuando entrenaba en la Bundesliga. Su liderazgo en el Dortmund y su capacidad para sostener líneas altas lo convierten en un defensor top, justo lo que necesita un Barça que ha sufrido esta temporada más de lo previsto en esa posición.

La ausencia de un central zurdo específico obligó a Flick a improvisar con Pau Cubarsí, que pese a su talento sigue en pleno proceso de madurez; Andreas Christensen, más cómodo en el perfil derecho; y Eric García, que ha rendido bien, pero tampoco es un especialista zurdo. En partidos de máxima exigencia, esta carencia ha lastrado al equipo.

Laporta pierde terreno y el Madrid lo gana

La preferencia pública de Schlotterbeck por el Real Madrid complica los planes del Barça y supone un serio aviso. En el club blaugrana lo consideran un revés estratégico, mientras esperan que el defensor reconsidere su postura si el Madrid no mueve ficha. Por ahora, el primer palo ya está dado: el central que más gustaba en el Spotify Camp Nou ha elegido al eterno rival como destino prioritario.