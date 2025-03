Cuatro jugadores del Real Madrid han presionado para que Ancelotti no siga

La continuidad de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid no está nada clara. El italiano tiene todos los números para abandonar el banquillo del Santiago Bernabéu al final de la próxima temporada, y aunque solo podría ganarse seguir si el equipo ganara muchos títulos, lo más probable es que esté viviendo su último año y curso como técnico en el conjunto blanco.

El problema es que el míster tiene en contra a muchos jugadores y, de hecho, algunos de estos ya le habrían pedido a Florentino Pérez que Ancelotti no continúe la próxima campaña, ya que no están cómodos con él. Este método de presión que han aplicado algunos futbolistas está siendo muy importante para que el presidente decida no seguir con el italiano, ya que no quiere que el equipo esté triste o enfadado. Algunos de ellos son Arda Güler, Endrick, Dani Ceballos y Kylian Mbappé.

Güler, Endrick, Ceballos y Mbappé han pedido que Ancelotti no siga en el Madrid

Tanto el turco como el brasileño tienen claro que no quieren pasar una temporada más con Ancelotti en el banquillo, ya que el italiano no les ha dado ninguna oportunidad y han vivido prácticamente en el ostracismo. Güler pensaba que, en su segundo año en el Madrid, sería más importante, pero no ha sido el caso, mientras que Endrick, a pesar de que su rendimiento ha sido aceptable cuando ha podido pisar el césped, no está teniendo prácticamente minutos en su curso de debut.

Por otra parte, y a pesar de que Ceballos se convirtió prácticamente en titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador antes de su lesión, no perdona que también haya vivido en el ostracismo a principio de temporada, cuando no tenía ninguna opción de salir al campo. Además, otro de los jugadores que no quiere la continuidad de Ancelotti es Mbappé, una de las estrellas de la plantilla.

El francés quiere un cambio en el banquillo

El francés quiere un cambio en el banquillo y desea ser entrenado por Zinedine Zidane, ya que es uno de sus ídolos desde pequeño y para él sería un sueño que volviera al Santiago Bernabéu. El deseo del atacante se podría cumplir, ya que podría ser el escogido por Florentino como plan B para el banquillo si el principal candidato, Xabi Alonso, se acaba quedando un año más en Alemania.