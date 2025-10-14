Dani Carvajal, como capitán, le pide paciencia, Xabi Alonso no está siendo justo

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid tras las salidas de algunos jugadores. Por eso, el lateral está actuando como tal y está ayudando a los futbolistas que no están teniendo muchos minutos con Xabi Alonso. De hecho, el madrileño le habría pedido paciencia a uno de ellos, ya que todo el mundo sabe que el técnico no está siendo justo.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo que aún no ha debutado esta temporada con el Madrid. A pesar de que el brasileño ha entrado en las últimas cinco convocatorias después de que se recuperase plenamente de la lesión que lo ha tenido fuera de combate durante todo el verano, el jugador aún no ha podido saltar al terreno de juego ni un solo minuto.

Dani Carvajal le ha pedido paciencia a Endrick con Xabi Alonso

Los médicos y el cuerpo técnico han querido ir con cuidado, teniendo en cuenta que ha salido de una larga lesión y con recaída incluida. Sin embargo, Endrick entiende que ya se encuentra al 100% y listo para ayudar al equipo, pero de momento, no está teniendo suerte. Ha salido a calentar en algunos partidos, pero finalmente, Alonso ha decidido no meterlo en ninguno de ellos.

No jugó ni ante el Levante ni ante el Kairat Almaty, en encuentros donde ya todo estaba decidido y el ariete podría haber tenido algunos minutos para ir cogiendo ritmo de competición. Aun así, el tolosarra decidió, ante la sorpresa de todos, que no lo hiciera. Esto demuestra que, a día de hoy, Endrick es considerado el tercer delantero centro del equipo, por debajo de Kylian Mbappé e incluso Gonzalo García.

El brasileño aún no ha debutado esta temporada con el Madrid

Por lo tanto, está por ver cómo será la situación del brasileño en las próximas semanas, pero si todo sigue igual, es posible que Endrick acabe decidiendo irse del Madrid en el próximo mercado de invierno, en enero, para poder tener más minutos en otro equipo y continuar creciendo.