Dani Carvajal, como capitán, pide paciencia al equipo, pero aumenta el malestar, señalan el mismo nombre

Dani Carvajal es el capitán del Real Madrid y uno de los jugadores más indispensables para el conjunto blanco. A pesar de que el lateral se ha lesionado de gravedad y estará los próximos meses fuera de combate, su presencia sigue siendo fundamental dentro del vestuario. Y ahí, el madrileño ha pedido paciencia al equipo, aunque ha aumentado el malestar de manera considerable.

Todos señalan el mismo nombre: Xabi Alonso. Aunque el inicio de temporada del Madrid tampoco ha sido nada malo, la realidad es que no se juega a nada y los partidos se ganan prácticamente por acciones individuales y por la gran clase que tienen los futbolistas. Y a partir de ahí, cierto sector del vestuario cree que el tolosarra aún está muy verde para entrenar a un club como el blanco.

Dani Carvajal pide paciencia al equipo, pero todos señalan a Xabi Alonso

Además, algunas de las últimas decisiones que ha tomado el técnico, como ocurrió en el último partido de la UEFA Champions League ante el Liverpool en Anfield, como el posicionamiento de algunos futbolistas sobre el campo, no han acabado de gustar dentro del vestuario, ya que han perjudicado, y mucho, los intereses del Madrid, como se vio en el encuentro ante los ingleses.

Aun así, la confianza en Alonso sigue latente, tanto en los futbolistas como dentro del club, en los despachos, pero el vestuario también quiere ver una mejora significativa del cuerpo técnico, empezando por el entrenador, para que la situación no vaya a peor. Desean una mejoría en el juego, ya que a día de hoy, solo se gana por individualismos de las estrellas del equipo.

El Madrid no juega a nada y las miradas están dirigidas al técnico tolosarra

Los próximos meses de la temporada serán cruciales para ver si el Madrid ha podido evolucionar en su juego y, por ende, también lo ha hecho el vasco. Normalmente, los primeros años de los entrenadores en un club grande se miran con lupa, pero también se da un proceso y un tiempo para ello. La entidad madrileña ha empezado una nueva etapa con Xabi Alonso en el banquillo y se espera mucho de él.