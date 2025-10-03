Dani Carvajal deja a todos con la boca abierta, volverá mucho antes de lo previsto, la fecha

Además de caer goleados y humillados en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid perdió en ese mismo partido a Dani Carvajal, que se lesionó en el sóleo de su pierna derecha. Aunque las primeras pruebas médicas indicaron que el lateral estaría más de un mes de baja, la realidad es que su proceso de recuperación está yendo mucho mejor de lo esperado.

De hecho, su evolución está sorprendiendo a todos en Valdebebas y está dejando la boca abierta con su posible retorno. La intención que se habría puesto el madrileño entre ceja y ceja sería la de poder volver en el Clásico ante el FC Barcelona del próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu y está trabajando sin descanso para cumplir esa fecha y jugar el gran partido.

Dani Carvajal podría volver en el Clásico contra el Barça

Los servicios médicos del club blanco han confirmado que la inflamación en la zona ha bajado considerablemente y esto podría provocar que volviera mucho antes de lo previsto, pasando de más de un mes de baja a alrededor de un par o tres de semanas. Carvajal está "como loco" por disputar el encuentro con el Barça, ya que sabe lo importante que será el duelo contra el eterno rival.

Además, su retorno ayudaría y mucho al equipo, teniendo en cuenta que su compañero en la banda, Trent Alexander-Arnold, también está lesionado. El inglés es baja confirmada para el Clásico, por lo que Xabi Alonso no contaría con ningún lateral derecho para jugar contra el conjunto azulgrana, por lo que Carvajal quiere llegar como sea para evitar este problema para el Madrid.

El lateral madrileño está teniendo un proceso de recuperación muy rápido

Aunque el madrileño se perderá seguro los partidos contra el Villarreal y el Getafe en Liga y contra la Juventus en la UEFA Champions League, el calendario ofrecerá un respiro con el parón internacional de selecciones, recuperando así una semana más donde no habrá enfrentamientos. Carvajal se quiere poner a tono como sea para jugar contra el Barça y lo está consiguiendo a una velocidad que está sorprendiendo.