Xabi Alonso ha pedido a Florentino Pérez que lo venda o lo regale, lo ha intentado todo, pero no sirve

Xabi Alonso ha llegado al banquillo del Real Madrid con mano dura y ha realizado peticiones muy complicadas a Florentino Pérez a lo largo de su estancia en el conjunto blanco. Aun así, una de ellas no tuvo éxito, a pesar de la insistencia del tolosarra, ya que habría pedido al presidente que vendiera o regalara a un jugador de la plantilla con el que no iba a contar durante la temporada.

Este futbolista en cuestión es Endrick, uno de los delanteros del equipo. El brasileño tuvo una recaída importante de la lesión que sufrió a finales del curso pasado y, de momento, no ha debutado aún esta campaña bajo las órdenes de Alonso. Ya está plenamente recuperado, pero se ha quedado sentado en el banquillo en los últimos cuatro partidos en los que ya ha entrado en la convocatoria.

Xabi Alonso ha pedido sin éxito la salida de Endrick a Florentino Pérez

La realidad es que el entrenador no cuenta con el ariete y ya le advirtió que no iba a tener muchos minutos a lo largo de la temporada. Hay mucha competencia en ataque y parece complicado que pueda tener oportunidades de verdad, por lo que le recomendó que se fuera el pasado verano. Estuvo a punto de marcharse a la Real Sociedad, pero su lesión provocó que la operación se rompiera.

Además, Endrick tiene por delante incluso a Gonzalo García, el delantero que irrumpió en el Mundial de Clubes, aprovechando precisamente su baja por lesión. Ahora mismo, el canterano tiene más números de jugar que el brasileño, que no entra en los esquemas del técnico. Su situación es muy complicada y no se descarta nada en los próximos meses, incluso para el mercado de invierno.

El delantero brasileño no cuenta para el tolosarra

De hecho, la intención que tendría Alonso es la de poder colocar al joven atacante en otro equipo en enero, cuando se vuelva a abrir la ventana de transferencias. El tolosarra se lo volverá a pedir a Florentino Pérez, pero durante el verano, a pesar de que lo intentó todo, no sirvió de nada. El presidente quiere que Endrick triunfe en el Madrid, ya que es uno de sus protegidos.