Dani Carvajal estará en el Clásico contra el Barça del Santiago Bernabéu

La lesión de Dani Carvajal fue un auténtico dolor de cabeza para el Real Madrid y Xabi Alonso, teniendo en cuenta que Trent Alexander-Arnold ya se había lesionado anteriormente, dejando huérfana la posición de lateral derecho. Aun así, el capitán del equipo ha dejado claro a la plantilla y al cuerpo médico que quiere llegar y llegará a tiempo para el Clásico contra el Barça del Santiago Bernabéu.

Esa sería la intención que el madrileño tendría, poder jugar el gran partido ante el eterno rival. Carvajal se está recuperando muy bien de la lesión en el sóleo de su pierna derecha que sufrió en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y está luchando con uñas y dientes para llegar al Clásico, el encuentro que se ha marcado en rojo en el calendario para su retorno.

Dani Carvajal está trabajando para llegar a tiempo al Clásico contra el Barça

Aunque es posible que Alexander-Arnold también llegue para este duelo, ya que el inglés podrá volver a los entrenamientos después del parón de selecciones de este mes de octubre, Carvajal también quiere llegar a tiempo para la cita para que la competencia en el lateral derecho vuelva a pleno nivel. Ahí, Alonso recuperará a sus dos efectivos para una posición muy necesitada en los últimos partidos.

El capitán del Madrid está haciendo incluso horas extras en Valdebebas para volver cuanto antes y, de momento, la situación parece muy positiva, ya que sus progresos están siendo mejor de lo esperado por parte del cuerpo médico, con el objetivo puesto en el próximo domingo 26 de octubre. Carvajal sabe que el equipo lo ha pasado mal sin sus laterales derechos y no quiere que sea por mucho tiempo más.

El capitán quiere estar disponible para Xabi Alonso de cara al encuentro en el Bernabéu

Por lo tanto, si ambos vuelven a tiempo para el encuentro contra el Barça, Alonso deberá decidir quién será el lateral derecho titular. De momento, ya se ha planteado incluso la posibilidad de que ambos empiecen a entrar juntos a las alineaciones del tolosarra, aunque se deba cambiar de sistema.