Dani Carvajal abre el debate, para ser compatible con Alexander-Arnold deben salir dos del once

A día de hoy, el Real Madrid no cuenta con ningún lateral derecho puro disponible. Tanto Dani Carvajal como Trent Alexander-Arnold se encuentran lesionados, por lo que Xabi Alonso tiene que introducir cambios en el once y colocar a jugadores en una posición que no es la suya, como ha hecho con Raúl Asencio o Fede Valverde, a pesar de toda la polémica que ha habido con el uruguayo.

Aun así, la situación no va a durar mucho más, teniendo en cuenta que ambos se están recuperando bien de sus lesiones y podrían tardar muy poco en volver. El primero sería el inglés, que después del parón de selecciones regresará a los entrenamientos con un objetivo claro en mente: asentarse en la banda derecha del Madrid y ser el titular indiscutible para el tolosarra, a expensas de Carvajal.

Carvajal y Alexander-Arnold podrían acabar jugando juntos en el Madrid

Sin embargo, el madrileño también volverá dentro de poco y sigue siendo una pieza indispensable para el conjunto blanco. Y ahí, se está llegando a la conclusión que la calidad de ambos podría provocar que jugasen los dos a la vez, aunque habría un problema: para que los dos sean compatibles en el once, deberían salir uno o dos jugadores más de los esquemas de Alonso.

Y ahí, hay algunos futbolistas que podrían ser los sacrificados, como Franco Mastantuono o Brahim Díaz. Principalmente, el argentino, que se ha convertido en el titular habitual en el extremo derecho. El técnico podría realizar un cambio de sistema, con una defensa de cinco hombres, donde pudieran entrar tanto Carvajal y Alexander-Arnold, a pesar de que existen dudas con ello.

Xabi Alonso podría hacer cambios en el sistema del equipo

Por otra parte, también existiría la opción de que el inglés jugara en el centro del campo, una posición que ya ha desempeñado con Inglaterra e incluso en algunas ocasiones en el Liverpool. Aun así, y de momento, Alonso solo lo ve de lateral, por lo que deberá encontrar el equilibrio adecuado para aprovechar el talento tanto de Alexander-Arnold como de Carvajal en las próximas semanas.