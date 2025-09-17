Dani Carvajal fue uno de los que lo calmó, Militão también intervino, si no lo agarran acaba en pelea

Dani Carvajal y Éder Militão son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid y parte de los pesos pesados del equipo. Por eso, tanto el madrileño como el brasileño tuvieron que intervenir para calmar a una de las estrellas que fue suplente en el debut del conjunto blanco en la UEFA Champions League ante el Olympique de Marsella para que la situación no fuera a mayores.

Se trata de Vinicius, uno de los jugadores más polémicos de la plantilla y que en el encuentro de ayer reavivó aún más esta tensión, teniendo en cuenta que Xabi Alonso lo volvió a dejar en el banquillo en un partido importante. Por eso, el extremo no entendió su suplencia y le pidió explicaciones de manera muy acalorada al entrenador, teniendo que ser parado por sus compañeros.

Carvajal y Militão tuvieron que intervenir para parar a Vinicius

De hecho, algunas voces apuntan a que si no hubieran intervenido algunos jugadores, Vinicius se habría lanzado hacia el tolosarra para increparlo de manera muy dura, ya que estaba muy furioso por una nueva suplencia y no entendía el porqué. Carvajal fue de los que más lo calmó, mientras que Militão, siendo su compatriota, también tuvo que intervenir para agarrarlo.

Esto ya se vivió en la primera suplencia de Vinicius en Liga ante el Oviedo, donde varios futbolistas evitaron que el brasileño se encarara con su entrenador al conocer que no sería titular en el encuentro de la competición doméstica. Aun así, Alonso ya advirtió en más de una ocasión al extremo desde su llegada al banquillo que no sería un fijo en el once por decreto si no se lo ganaba.

El brasileño se enfadó mucho con Xabi Alonso al conocer su suplencia

La situación entre Vinicius y Xabi Alonso está llegando a un punto límite, a pesar de que el tolosarra solo lleva unos meses dirigiendo al equipo, por lo que todo podría acabar explotando en el vestuario si el brasileño sigue con esta actitud tóxica cada vez que no es titular en un partido. Por su parte, el técnico seguirá fiel a su estilo y antepondrá antes lo colectivo a lo individual, como dejó claro en rueda de prensa.