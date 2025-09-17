Xabi Alonso y Fede Valverde, la relación se ha enfriado, no están mal, pero no hay el respeto de Ancelotti

El Real Madrid obtuvo los tres primeros puntos de la temporada en la UEFA Champions League después de superar al Olympique de Marsella en un partido muy complicado. Además de la dificultad del rival, ya que los franceses se lo pusieron muy difícil a los madrileños, Xabi Alonso tuvo muchos problemas en el terreno de juego respecto a algunos jugadores que son muy importantes.

Uno de ellos es Fede Valverde, que se negó a jugar por completo en el lateral derecho cuando Dani Carvajal fue expulsado en la segunda parte. Aunque el entrenador se lo pidió, el uruguayo rechazó la posibilidad de jugar ahí, cansado de la temporada pasada, por lo que el tolosarra tuvo que hacer un cambio para reorganizar la defensa. Ahí, quedó claro que la relación entre ambos se ha enfriado.

Valverde tenía mejor relación con Ancelotti que con Xabi Alonso

No quiere decir que no tengan trato y estén mal, todo lo contrario, pero Valverde no tiene la misma relación que la que tenía con su predecesor, Carlo Ancelotti. Con el italiano había mucho respeto y compasión, mientras que la historia con Alonso es muy diferente, a lo mejor por la edad y la experiencia de los dos entrenadores, pero las órdenes se están tomando muy diferente.

Por eso, el hecho de que Valverde rechazara la posibilidad de cumplir las órdenes de su entrenador podría provocar una situación muy tensa en el vestuario si más de uno hace lo mismo que el uruguayo respecto a sus posiciones en el terreno de juego. Estos mensajes quedaron en el ambiente y está por ver si se repetirán al cabo de la temporada y provocarán dolores de cabeza para Alonso.

El uruguayo se negó a seguir las órdenes del técnico tolosarra

A pesar de que el tolosarra llegó con mano dura al Madrid y dejó claro que no se iba a achantar con ningún futbolista, por muy estrella que sea, la situación está cambiando drásticamente en contra del entrenador, ya que está sufriendo los primeros egos dentro del vestuario de jugadores que se creen que pueden hacer lo que quieran sin temor a un castigo.