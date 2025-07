Dani Carvajal ha sido de los primeros en saber que Xabi Alonso no lo quiere en el Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados del vestuario. De hecho, con la salida de Luka Modric, el lateral se convertirá en el primer capitán de la plantilla, reforzando aún más su estatus dentro del club. A pesar de que es probable que no juegue tanto y no sea indiscutible en las alineaciones de Xabi Alonso, el madrileño seguirá siendo clave.

En ese sentido, Carvajal habría sido de los primeros en saber que el técnico no contará demasiado con un futbolista del Madrid que ha estado en el punto de mira, especialmente en el Mundial de Clubes, por su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego. Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas de la plantilla que ha sido muy criticado por sus actuaciones en el nuevo torneo de la FIFA.

Dani Carvajal sabe que Xabi Alonso no confía en Raúl Asencio y lo quiere fuera del Madrid

El canterano realizó varios errores de gravedad que perjudicaron los intereses del conjunto blanco, como autoexpulsarse, cometer algún penalti o no rechazar a tiempo un balón para evitar un gol del contrario. Eso hizo que Alonso le pusiera la cruz y, a día de hoy, no está del todo claro que el jugador pueda continuar en el Madrid más allá de la próxima temporada si su situación no cambia.

La realidad es que Asencio ha bajado mucho su nivel respecto al curso pasado, cuando era un central más firme y sin cometer tantos errores como los que se han visto en el Mundial de Clubes. Además, la llegada de Dean Huijsen ha provocado que sea menos necesario, y eso sumado a las recuperaciones de Antonio Rüdiger y de Éder Militão, podría entrar en el completo ostracismo.

El canterano ha quedado en el punto de mira por su pésimo rendimiento en el Mundial de Clubes

Por otra parte, Florentino Pérez renovó al defensa ante la irrupción que tuvo la campaña pasada, pero el presidente ya se arrepiente un poco después de haber visto su nivel en el campo en Estados Unidos, aunque no tomará decisiones drásticas hasta que lo pueda ver toda la próxima temporada completa. A partir de ahí, si su rendimiento no cambia, tanto él como Alonso tomarán una decisión con su futuro.