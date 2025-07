Es de lo mejor en su puesto, el fichaje número 1 de Xabi Alonso y el adiós más doloroso para el Real Madrid

Nada más llegar al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso dejó claro a Florentino Pérez y a la dirección deportiva su lista de objetivos de cara a reforzar la plantilla de la próxima temporada. Y en ella, había el fichaje de un centrocampista, una posición que el técnico consideraba que era prioritaria a la hora de reforzar. Sin embargo, no ha acabado llegando, de momento, ningún mediocentro.

La prioridad del tolosarra era Martín Zubimendi, entonces jugador de la Real Sociedad, para que fuera uno de los nuevos líderes de la medular del conjunto blanco. Su cláusula de rescisión, de unos 60 millones de euros, y el deseo del futbolista de poder recalar en el Santiago Bernabéu, hacían que la operación pareciese evidente para el Madrid, pero finalmente no se hizo.

Zubimendi, el objetivo que tenía Xabi Alonso, está brillando en el Arsenal

Florentino no estuvo dispuesto a pagar esa cantidad y, finalmente, el vasco se fue al Arsenal, donde ya está dejando muy buenas sensaciones. De hecho, en su segundo partido, Zubimendi realizó un gran encuentro, siendo muy importante en la sala de máquinas del equipo inglés, filtrando balones con precisión y encontrando a sus compañeros de manera muy fácil, además de anticiparse a cualquier balón.

Estos aspectos son los que buscaba Alonso en un jugador de cara a reforzar el centro del campo y su compatriota era el fichaje número uno y el que consideraba el mejor para el puesto, pero no se consiguió su incorporación ante las dudas que tenía la secretaría técnica. Ahora, tanto el entrenador como el club ya lo consideran un adiós muy doloroso para la entidad madrileña.

El Madrid solo fichará un centrocampista si es una oportunidad de mercado

El tolosarra ya tiene claro que no encontrará a otro futbolista de estas características en el mercado, por lo que aunque desea la llegada de un mediocentro, es posible que el Madrid no acabe realizando ninguna incorporación en esa posición. El club no quiere gastar por gastar, a pesar de que ha sido una de las peticiones de Alonso desde su llegada al banquillo, y solo se fichará si se presenta una oportunidad de mercado.