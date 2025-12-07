Dani Carvajal ha sido el primero en saber, como capitán, que no irá al Mundial con la Roja

Dani Carvajal, uno de los líderes de la Roja y capitán del Real Madrid, ha sido el primero en conocer de primera mano la decisión de Luis de la Fuente: no estará en el Mundial de 2026. El seleccionador, que ya última la lista definitiva para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, ha querido comunicar personalmente al lateral su ausencia, siguiendo su política de transparencia con los pesos pesados del vestuario.

El sorteo celebrado el pasado viernes en Washington dejó definido el camino de España: la Roja compartirá grupo con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, un cuadro, a priori, asequible, pero que obliga a De la Fuente a perfilar con precisión un equipo competitivo y sólido desde el primer día. La ambición es clara: conquistar la segunda estrella.

De la Fuente ya tiene su lista y Álvaro Carreras tampoco irá

En esa planificación, el seleccionador parece tener cada vez más clara la estructura de su convocatoria. Y, según ha sabido Carvajal, Álvaro Carreras tampoco entrará en la lista definitiva para el Mundial. El joven lateral izquierdo del Real Madrid ha rendido a gran nivel esta temporada, mostrando profundidad ofensiva, agresividad defensiva y una evolución sostenida que lo ha convertido en una alternativa real para el futuro merengue.

Sin embargo, De la Fuente apuesta por perfiles consolidados y con más experiencia en contextos de máxima presión. En estos momentos, Cucurella y Grimaldo son para el seleccionador opciones más fiables: el primero, por su regularidad y solidez táctica; el segundo, por su madurez competitiva y su impacto ofensivo desde el carril izquierdo. Es una decisión que recuerda a la tomada con la portería: Joan García, pese a su sobresaliente rendimiento en el Barça, tampoco irá porque el seleccionador prioriza continuidad y jerarquía con Unai Simón. Exactamente el mismo patrón conservador.

Una apuesta por la estabilidad para buscar la segunda estrella

De la Fuente repite la fórmula: apuesta por la estabilidad antes que por la irrupción de nuevas promesas. Para él, el Mundial requiere veteranía, automatismos y cero improvisaciones. Carvajal ha comprendido la decisión, aunque no deja de ser un golpe para uno de los líderes históricos de la selección.

La Roja ya mira hacia el Mundial, pero lo hará sin dos de los jugadores que mejor temporada han firmado en el Real Madrid.