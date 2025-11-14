Álvaro Carreras no lo quiere a su lado, lo perjudica, son incompatibles dentro y fuera del Real Madrid

El Real Madrid está sufriendo una situación muy complicada, con una serie de malos resultados que están perjudicando los intereses del conjunto blanco. Tanto Xabi Alonso como varios jugadores están señalados y el vestuario empieza a tambalearse. De hecho, Álvaro Carreras habría dejado claro que está incómodo con la presencia de una estrella del equipo en el campo.

Se trata de Vinicius, uno de los mejores jugadores del Madrid y que comparte banda con el canterano que se fichó el pasado verano. Carreras se ha convertido en el amo y señor del lateral izquierdo, siendo una pieza indispensable para el entrenador desde el primer día que aterrizó en el Santiago Bernabéu, pero la conexión con el brasileño no es nada buena y se ha descrito como una "pareja imposible".

Álvaro Carreras no quiere tener a Vinicius a su lado en la banda izquierda

Hay una clara incompatibilidad entre dos de los futbolistas que deberían formar una gran asociación en la banda izquierda por su calidad. Sin embargo, parece que no pueden jugar juntos y Carreras ha confesado que su presencia lo perjudica, ya que no puede demostrar sus mejores armas sobre el terreno de juego, teniendo en cuenta el estilo que usa Vinicius a la hora de jugar.

El carioca juega con una libertad total, algo que también incomoda a Alonso, por lo que Carreras no puede estar a gusto en la banda y recorrerla toda, teniendo en cuenta que a veces estará Vinicius para ayudar y otras no. Por eso, no es una pareja perfecta que funcione sobre el césped y esto lo ha notado el Madrid, ya que no ha creado mucho peligro por la banda de estos dos jugadores.

Existe una incompatibilidad clara en la pareja entre el lateral y el extremo

Aun así, parece complicado que la situación pueda mejorar o se produzca un cambio drástico, ya que Vinicius seguirá siendo una de las estrellas del equipo y titular indiscutible, salvo un nuevo descalabro de Alonso, mientras que Carreras también se ha convertido en una pieza indispensable para los esquemas del tolosarra y se ha afianzado en el lateral izquierdo desde el principio de la campaña.