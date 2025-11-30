Dani Carvajal no renovará por ele Real Madrid porque Xabi Alonso lo quiere fuera

El futuro de Dani Carvajal en el Real Madrid apunta a un final sin giro de guion. Según la línea marcada en los últimos meses desde Valdebebas, y en la que AS también ha profundizado, Xabi Alonso no cuenta con él a medio plazo, motivo principal por el que el capitán blanco no renovará su contrato, que expira en junio de 2026. A sus 34 años para entonces, el lateral entiende que su ciclo en el club está llegando a su fin y que la nueva estructura deportiva ya mira hacia otro perfil.

Saldrá por la puerta grande, pero la decisión está tomada: para Xabi Alonso, el mejor Carvajal pertenece al pasado, y el Real Madrid se prepara para un cambio generacional inevitable en el costado derecho.

Lesiones, competencia feroz y el mensaje de Xabi

Carvajal lleva dos temporadas marcadas por problemas musculares constantes, ausencia de continuidad y picos de rendimiento cada vez más cortos. Aunque su importancia histórica es indiscutible —más de 400 partidos oficiales, cinco Champions, cinco Ligas y un peso esencial en la última década blanca—, la realidad deportiva actual va por otro camino.

La llegada de Trent Alexander-Arnold, pese a su inicio irregular por molestias físicas y dudas de adaptación, ha reforzado la idea del cuerpo técnico: el futuro del lateral derecho debe pasar por un futbolista más joven, con mayor recorrido y capacidad creativa. Sin embargo, la sorpresa ha sido la decisión de Alonso de reconvertir a Fede Valverde en ese puesto. El uruguayo, disciplinado tácticamente y potente en transición, se ha convertido en una solución más fiable para el técnico. Ese gesto, más que cualquier declaración, ha sido el mensaje que Carvajal necesitaba para entender que ya no es un jugador de plena confianza para su entrenador. El club mantiene respeto hacia su figura, pero no contempla una renovación que prolongue una etapa que deportivamente da signos de agotamiento.

Un adiós que abre nuevos caminos

Carvajal quiere competir hasta el final de su contrato, pero ya valora opciones para su futuro inmediato. La MLS aparece como destino atractivo por nivel competitivo y proyección mediática, aunque en Turquía e Italia también existen intereses por hacerse con un lateral experimentado, ganador y con jerarquía.