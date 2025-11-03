Dani Carvajal lo anima como capitán a pesar de que su situación en el Real Madrid empeora

Dani Carvajal es una de las piezas más indispensables en el Real Madrid. A pesar de que ahora mismo el lateral se encuentra lesionado, es el capitán del equipo, por lo que su presencia en el vestuario es fundamental. Y ahí, el madrileño ha querido apoyar a un jugador del conjunto blanco que no lo está pasando nada bien, ya que su situación en el club está empeorando cada vez más.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo. El canario está en el ojo del huracán de manera constante cada vez que juega, ya que su rendimiento se mira con lupa. Después de sus fallos tremendos en el Mundial de Clubes del pasado verano, el canterano ya no convence tanto, ni dentro del vestuario ni en el cuerpo técnico, por lo que está en el punto de mira cada vez que está sobre el césped.

Dani Carvajal está animando a Raúl Asencio

De hecho, en el último partido de Liga ante el Valencia, el nivel que demostró Asencio sobre el campo no fue el mejor, ya que estuvo sobre el terreno de juego poco más de los últimos 20 minutos del encuentro y, con su presencial, el Madrid se resintió un poco en defensa. Además, toda la situación extradeportiva que lleva desde hace meses también le está afectando mentalmente.

Por eso, Carvajal ha querido hablar con él como el capitán del equipo y le ha animado a seguir dando el máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para ganarse un sitio en la plantilla. El madrileño sabe que Asencio es uno de los jugadores que más siente el escudo, por lo que quiere que acabe triunfando en el Madrid, a pesar de que su nivel está lejos de ser el mejor.

El central canario está constantemente en el punto de mira

Aun así, está por ver cómo acabará la temporada para el canterano. Xabi Alonso ya pidió su salida a Florentino Pérez el pasado mercado de fichajes de verano, ya que no contaba con él, por lo que la situación se podría volver a repetir el próximo verano.