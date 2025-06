Dani Carvajal no se habla con Alexander-Arnold, que arrastra a un segundo jugador del Real Madrid al conflicto

Dani Carvajal ha sido uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años. El madrileño ha sido una pieza clave en el lateral derecho las últimas temporadas y, además, uno de los capitanes del equipo, demostrando que se lo deja todo en el terreno de juego y siente mucha estima por el escudo. Sin embargo, su futuro podría estar en entredicho dentro de poco.

La grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada, dejándolo fuera de combate durante todo el año, ha afectado seriamente la futura presencia de Carvajal en los campos. El Madrid ha fichado a Trent Alexander-Arnold, procedente del Liverpool, y lo más probable es que el inglés sea el lateral derecho titular de Xabi Alonso, dejando al madrileño en el banquillo la mayoría de encuentros.

Dani Carvajal no se habla con Trent Alexander-Arnold por la competencia

Por eso, Carvajal no se acaba de hablar con Alexander-Arnold, ya que cree que solo ha venido al conjunto blanco para robarle el puesto y no tendrá muchos minutos si el inglés tiene un buen rendimiento sobre el césped. El defensa se siente traicionado, tanto por el club, que siempre le ha dicho que no le traería competencia mientras él estuviera, así como con Alonso, un antiguo amigo de vestuario.

Además, Carvajal ha arrastrado a un segundo jugador del Madrid al conflicto, teniendo en cuenta que Jude Bellingham ha intentado poner paz. El centrocampista es muy amigo de Alexander-Arnold, como se ha visto en la selección inglesa, por lo que se ha puesto del lado de su compatriota y le está defendiendo ante los ataques que está intentando realizar el madrileño en algunas direcciones.

Bellingham, a favor de su compatriota en el conflicto

Precisamente, el capitán está advirtiendo al cuerpo técnico y a los dirigentes de la entidad madrileña la fragilidad defensiva que el inglés tiene y que ha demostrado en el Liverpool, un precio que tendrán que pagar si finalmente acaba siendo titular por delante de Carvajal. El lateral no lo ve nada claro y cree que el Madrid sufrirá mucho en este aspecto mientras él esté en el banquillo.