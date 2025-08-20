Dani Carvajal prácticamente no tiene trato, y no es el único, empieza a no tener buena fama en el Real Madrid

La competencia en el Real Madrid es muy dura y eso puede llevar a enfrentamientos y a malos tratos entre algunos jugadores que comparten puesto y, por lo tanto, se juegan tener más o menos minutos. Uno de ellos enfrenta Dani Carvajal, uno de los futbolistas más importantes del conjunto blanco, con uno de los fichajes que ha aterrizado este verano en el Santiago Bernabéu.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, uno de los mejores laterales derechos del mundo que fichó por el Madrid a principios del mercado. El inglés ya debutó en el Mundial de Clubes y, desde su llegada, se ha convertido en el titular por decreto de Xabi Alonso en la banda, aunque su rendimiento en los partidos que ya ha disputado ha puesto al futbolista en el punto de mira.

Trent Alexander-Arnold empieza a no tener buena fama en el vestuario del Madrid

El exjugador del Liverpool está lejos del nivel que se esperaba de él y parece que su adaptación en la capital española no está siendo la mejor, lo que está provocando que su rendimiento en el terreno de juego sea bastante pésimo. Aun así, ha seguido siendo titular en todos los enfrentamientos, enchufado por el técnico tolosarra, a pesar de que otros compañeros lo han hecho mejor.

Es el caso de, por ejemplo, Carvajal, el otro lateral derecho del equipo. El capitán ya está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada y está luchando por volver a la titularidad, algo que, de momento, no puede conseguir con la presencia de Alexander-Arnold, aunque el madrileño esté jugando mejor en el poco rato que ha pisado el césped.

Su rendimiento no ayuda y Carvajal quiere volver a ser titular

Esto está provocando un problema en el vestuario del Madrid, ya que varios compañeros prefieren a Carvajal en la banda y aún no se entienden demasiado con Trent, llegando a la conclusión de que debería adaptarse mejor al Madrid desde el banquillo, dándole la oportunidad al capitán de volver a las alineaciones de manera constante. Sin embargo, y al menos hasta ahora, el inglés seguirá siendo titular por decreto.