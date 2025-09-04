Dani Carvajal recibe un toque de atención del Real Madrid

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid, y aunque ahora lleve el brazalete como primera espada del vestuario, el lateral lleva siendo muy importante y una pieza clave en el conjunto blanco desde hace años. Aun así, las últimas declaraciones que habría hecho el jugador habrían provocado un pequeño terremoto en la entidad madrileña.

En una entrevista, el futbolista desmontó todo el relato que ha ido creando en los últimos tiempos Real Madrid TV con sus quejas contra los árbitros, ya que Carvajal decidió ir por libre y alejarse de la línea editorial que ha ido integrando el canal, especialmente en los últimos años con todo el caso Negreira. Por eso, sus palabras habrían hecho que haya recibido un toque de atención.

Carvajal ha recibido un toque de atención del Madrid por sus declaraciones

Más que nada, porque Florentino Pérez cree que todo el mundo dentro del club tiene que ir a una y tener la misma opinión, ya que sino, la presión que hacen desde la televisión de la entidad madrileña no hará efecto. Y aunque allí se critique a los árbitros y, especialmente, a los que juegan contra el FC Barcelona, Carvajal decidió ir por libre y asegurar que una decisión en contra del Barça fue una equivocación.

Por otra parte, el lateral también dio por acertada una decisión en contra del Madrid en el último partido de Liga ante el Mallorca, lo que provocó que se desmontara de golpe todo el argumentario que cada semana el canal oficial del conjunto blanco intenta repetir. En el club lo han catalogado como un hecho grave, ya que no han sido palabras de un jugador cualquiera, sino del capitán del equipo.

El Madrid no está nada contento con las palabras del capitán

Su postura ha colocado en una situación incómoda al Madrid y también a Florentino Pérez, por lo que le han pedido explicaciones a Carvajal y le han rogado que intente ir por la misma vía que el club, ya que esto ha provocado que la estrategia comunicativa que la entidad madrileña ha ido aplicando con Real Madrid TV en los últimos años pueda perder fuerza.